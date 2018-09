"Gobiernos solo están preocupados por elecciones"

[email protected]

Invertir más en los sistemas educativos es una deuda ancestral que se está evidenciando en una buena parte de los bachilleres que están llegando a las universidades, quienes no tienen los conocimientos básicos para comprender las cátedras que se les imparten desde distintas carreras.

¿Cómo están llegando los estudiantes a la universidad, tanto del sistema público como del privado? ¿Están llegando bien preparados o tienen deficiencias?

Vienen casi sin saber nada. Yo he visto jóvenes que después de los primeros dos días en la universidad se van llorando, porque no entienden nada de lo que se les está exponiendo, aunque sean temas completamente sencillos. Los conceptos de ellos están entronizados básicamente en la música pop, en las nimiedades, en la moda. Y estamos creando una cultura que, incluso en los medios de comunicación, ahora casi todos los viernes los presentadores de televisión dicen: ‘¡qué bien que hoy es viernes!’ Es decir, un culto total a la haraganería.

¿Y es culpa de los sistemas educativos, ya sea públicos o privados?

Esta no es una situación reciente, la que estamos viviendo, esto es ancestral. Un amigo mío se enojó porque en una disertación yo dije que a los dueños de las grandes fincas de café, a principios del siglo pasado, jamás se les ocurrió poner una escuelita en esas grandes fincas, porque afirmaban que para cortar café no era necesario aprender a leer ni escribir. Y, posteriormente, los gobiernos en El Salvador le han dado a la educación una ubicación secundaria dentro de sus prioridades.

¿Se está invirtiendo poco?

Seguimos teniendo un presupuesto que apenas es del 3 % o 4 % del PIB (Producto Interno Bruto) dedicado a la educación, cuando mínimo debería ser un 6 %. Entonces, los gobiernos, que siempre han sido oportunistas, solo están preocupados por los resultados eleccionarios. Aquí no sembramos educación; entonces, consecuentemente, lo que cosechamos son productos de mala elaboración. Los alumnos que llegan a la universidad vienen muy pero muy mal preparados.

¿Dónde están notando más esas deficiencias?

Muchas veces nos critican que hay profesionales que tienen una letra pésima o una ortografía pésima totalmente; nos reclaman a nosotros, pero las universidades no enseñamos a leer ni a escribir, eso se aprende en primaria y, si acaso, se refuerza en secundaria. Nosotros deberíamos recibir bachilleres preparados para enfrentar el futuro, y lo que estamos recibiendo son bachilleres que no están preparados para el presente ni para el pasado siquiera. Tenemos que enseñarles que vaca no se escribe con ‘b’ grande, hasta eso. Vienen alumnos que estudian álgebra y no pueden factorear. Algunos no pueden multiplicar ni contar. Les estamos enseñando lo que tenían que haber aprendido en secundaria.