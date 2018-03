Góchez se quedará en Sonsonate

Lee también

La comisión encargada de elegir al nuevo técnico principal del Sonsonate dio el voto de confianza a Ernesto Góchez, director deportivo del equipo, quien tomó las riendas como entrenador interino la semana pasada y debutó con una derrota de 1-0 en casa ante el FAS.Según Miguel Castillo, tesorero del equipo cocotero, para el nombramiento del nuevo técnico no tienen prisa.“Hemos dado la confianza a Ernesto Góchez para que se haga cargo del equipo hasta nuevo aviso y hasta ahora nos mantenemos en que él va a manejar el equipo. No le hemos puesto plazo y dependerá de los resultados y de que los jugadores tomen la importancia y obligación con la institución”, indicó.Sin revelar nombres, Miguel Castillo confirmó que han recibido varias hojas de vida de entrenadores para suplir la plaza del peruano Alberto Castillo, pero las analizarán en su debido momento.“La comisión ha definido que mantengamos a Ernesto Góchez como técnico interino y los resultados van a definir el rumbo del equipo y no hay fecha específica. Vamos a reunirnos con el equipo y el resto de la directiva que ha quedado”, mencionó.