Goes asegura que ya no da sobresueldos a funcionarios

Aunque el Ejecutivo ha decidido que los funcionarios ya no ganarán más que el Presidente de la República, esta mañana el secretario técnico, Roberto Lorenzana, aseguró que este Gobierno no da sobresueldos a los funcionarios, y achacó esa práctica a los Gobiernos de ARENA."Nosotros no lo estamos haciendo, simplemente ellos lo hicieron antes, y creen que nosotros lo hacemos", sostuvo.La semana pasada, el Gobierno presentó a los partidos políticos un decreto de medidas de austeridad en la que se contempla bajar el sueldo de quienes ganen más que el mandatario salvadoreño. Entre esos funcionarios están Sigfrido Reyes, Vanda Pignato, Eugenio Chicas, y el mismo Lorenzana.Lorenzana también dijo que no pueden emitir un recomendable para que funcionarios del Órgano Legislativo y Judicial se bajen los salarios.