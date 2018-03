Golpe de autoridad de la alcaldía de Santa Ana contra sindicalistas

Lee también

La administración municipal santaneca dio un golpe de autoridad para acabar con la protesta que mantenía el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA) desde el lunes de la semana pasada.En una reunión a la que se convocó a los directivos del sindicato, el concejo municipal entregó hoy las cartas de suspensión sin goce de sueldo para los 11 miembros de la directiva de SITRAMSA, con lo que inicia el proceso de despido en su contra en el Tribunal de lo Laboral de Santa Ana.La misma medida sancionatoria también se aplicará contra otros 40 empleados municipales que han apoyado la protesta, a quienes procederán a realizar los descuentos de salario por no cumplir sus labores.En la reunión, de la que se retiraron los regidores del FMLN, el concejo municipal también hizo pública la resolución del Juzgado Ambiental de San Salvador, en la que ordena a los miembros del sindicato suspender la ocupación de las instalaciones del Departamento de Aseo y las acciones de obstaculización de la recolección de los desechos sólidos.En la resolución el Tribunal Ambiental advierte a los sindicalistas que si no acatan la disposición en un plazo de 24 horas se procederá a hacer uso de la fuerza pública.La resolución se da luego que el concejo interpusiera una denuncia en dicha sede judicial en contra de los miembros del sindicato, que desde el lunes 6 de febrero se apostaron en la sede del Departamento de Aseo y suspendieron labores en las áreas operativas de la comuna, afectando principalmente la recolección de basura de la ciudad.“Se les va a seguir el debido proceso y ya se hizo el anticipo de pruebas ante el Juzgado de lo Laboral, como inicio de un proceso para el despido de los 11 miembros del sindicato. Les vamos a hacer el debido proceso, no estamos vulnerando derechos”, dijo el regidor santaneco Enrique Guerra Alarcón.