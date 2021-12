Gómez: "No tienen base sólida para señalar al IAIP"

El presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), José Ricardo Gómez, aseguró que las organizaciones que han señalado a la institución de ser "poca transparente" no tiene una base "sólida" para afirmar dichos señalamientos.

Dijo que es todo lo contrario, pues el nuevo pleno del IAIP ha terminado la mora que encontró y han avanzado en casi un 100% su trabajo durante este año.

"A la fecha, de la mora que le he hablado y de la cantidad de casos globales para este año, tendremos un aproximado de un 85% de lo trabajado que se ha realizado y eso implica todas las instituciones", detalló.

El lunes pasado diversas organizaciones denunciaron que el IAIP es de las instituciones menos transparentes y que ha retrocedido en la lucha contra el acceso a la información pública.

Para Gómez, lo dicho por las organizaciones contrastan con el trabajo que ellos han realizado. Dice que han venido trabajando constantemente.

Sobre el Informe de Evaluación del Desempeño de las Instituciones Públicas que no publicaron el año pasado y que reflejaba el análisis de los portales de transparencia de 98 instituciones, Gómez dijo que no se publicó porque ese trabajo era un "informe extraordinario" que no era el que siempre hacía la institución.

"El informe no lo manejaron desde su criterio de la misma forma, el informe no había sido terminado completamente, fue objeto de una revisión pero el mismo ha quedado con una medida cautelar que no depende de nosotros", aseguró.

Sin embargo, informó que ya están trabajando en un nuevo informe que saldría en marzo o abril de 2022.

Contrario a lo que dijo Gómez, Óscar Picardo académico e investigador, aseguró que el actual IAIP está contaminado y que ha perdido su independencia. Dijo que ya había tramitado solicitudes de acceso a la información y que habían sido declaradas bajo reserva.

"Se ha desnaturalizado y ha ido perdiendo su capacidad. Es como si fuera un apéndice más del gobierno, por cómo se van configurando las autoridades, hay una contaminación, perdiendo toda su independencia", señaló.