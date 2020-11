González: “Los fallos hay que cumplirlos, no es algo voluntario”

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, destacó ayer la gran cantidad de casos de controversia que se han dado entre los Órganos Ejecutivo y Legislativo debido a los pocos acuerdos alcanzados y cómo eso afecta a la población salvadoreña.

"Es entendible que el actual presidente (Nayib Bukele) quiera marcar distancia de sus antecesores. Lo que ya no se entiende es la idea de torcer la institucionalidad y violentarla. Por ejemplo, lo que ha dicho en su cuenta de Twitter en relación a que no cumplirá los fallos de la Sala de lo Constitucional porque cinco señores no le van a decir lo que debe o no hacer", analizó el constitucionalista en una entrevista de Canal 33.

González se refirió a la gran cantidad de vetos que ha generado el actual Ejecutivo desde que asumió el poder y dijo que "a este ritmo el presidente Bukele terminara haciendo más vetos que los que había hecho el expresidente Flores". En el gobierno de Francisco Flores el ex mandatario ocupó el veto en 59 ocasiones, mientras que el presidente Bukele promovió 25 solo en su primer año de gobierno.

El especialista se refirió además a las constantes negativas del gobierno de obedecer sentencias de la Sala de lo Constitucional, resoluciones judiciales como la de El Mozote o las citas que han hecho las comisiones especiales de la Asamblea Legislativo a miembros del gabinete. "Los fallos hay que cumplirlos y si no se quieren cumplir hay que usar las herramientas que da la ley", expuso.