Gotera niega uso de cementerio a La Unión

El alcalde de San Francisco Gotera, Morazán, Nahin Ferrufino, aseguró que negará el permiso para que habitantes de La Unión que mueran por covid-19 sean sepultados en el cementerio de este municipio. El miércoles pasado, Ferrufino, recibió una carta del alcalde de La Unión, Ezequiel Milla, solicitándole espacio para enterrar a posibles víctimas del virus, en el cementerio goterense, debido a que el campo santo de La Unión no tiene espacio para más sepulturas, y la municipalidad tampoco cuenta con otro terreno para sepultar a estas personas.

"Esa solicitud será denegada, no estamos autorizando nada, ya que el concejo municipal no está en condiciones de recibir cadáveres de otros departamentos porque todos sabemos que estamos limitados de espacio. Lo otro es que no podemos traer más posibilidades o fuentes de contaminación del virus al municipio", aseguró Ferrufino. Asimismo, agregó que en caso de que el cementerio de Gotera colapse, buscará sepultar a las víctimas en un municipio cercano, siempre en el departamento de Morazán.

Al respecto, el alcalde Milla aseguró que en los próximos días se reunirá con el propietario de un cementerio privado ubicado en el municipio de Conchagua. La Unión, para buscar un acuerdo y poder comprar 12 manzanas de terreno, las cuales ya cuentan con los permisos correspondientes para ser utilizadas.