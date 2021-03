Gracia Petit, el seminarista haitiano que le va al Alianza y sirve en la Basílica de Guadalupe

Un día se le puede ver en el coro, otra vez en el púlpito leyendo la palabra de Dios y otras veces, ayudando al sacerdote en la entrega de la hostia.



Es Gracia Petit, un hombre de 36 años, proveniente de Haití, quien desde diciembre de 2018 llegó a El Salvador para estudiar la licenciatura en Teología, en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y para estudiar en el Seminario de los Padres Somascos, en las instalaciones del Instituto Técnico Emiliani.



Por su color de piel, Petit llama la atención a las personas que llegan por primera vez a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, donde sirve en cada misa, entrenamiento que le servirá un día cuando sea sacerdote.

Foto: LPG/Jorge Carbajal

Su llegada a El Salvador fue gracias a la gestión de la congregación de los padres Somascos de Haití, donde desde hace varios años comenzó su proceso de formación sacerdotal.



“Hace varios años, los sacerdotes somascos reunieron a varios jóvenes en la provincia de Juana Méndez, allá en Haití, y fue así que llegué a comenzar mis estudios de filosofía; y ahora estudio la teología y estoy en el Seminario de los Padres Somascos, aquí en El Salvador”, comentó.

Foto: LPG/Jorge Carbajal



Antes de llegar a El Salvador, el joven seminarista estudió durante un año en Guatemala, en San Pedro Sacatepéquez. “Fui enviado a Guatemala para hacer mi noviciado, que es con lo que comienza la vida religiosa y después vine para El Salvador. Aquí me gusta más que en Guatemala, ya que allá es muy frío, en cambio aquí es el clima como en mi país, Haití”, agregó el joven, quien es el tercero de una familia de nueve hermanos.



Según el estudioso de la Palabra de Dios, sus ocho hermanos viven y trabajan en distintas ciudades de Haití. Tiene a un hermano que es agrónomo, y el hermano mayor trabaja en la fundación Save The Children. “Todos estamos con vida, mi mamá también, solo mi papá murió en 2011, antes del terremoto que afectó a nuestro país”, agregó.



Su padre fallecido se llamaba Estage Petit Frere, mientras que su madre se llama Youlanda Colin, y tiene 68 años. Ella es quien está siempre pendiente de Gracia ahora que está en El Salvador. “Casi no sabe de tecnología para llamar, para hablar usamos el WhatsApp, pero nos mantenemos comunicados”, dice.

Foto: LPG/Jorge Carbajal

Le gusta la comida de El Salvador , dice “mejor que la de Guatemala” . Las pupusas las saboreó desde que llegó al país, también conoce las playas y montañas, ya que los sacerdotes somascos los llevan a paseos, y es de esa forma que ha conocido parte de El Salvador.



Y para demostrar que ya conoce bastante a este país que lo ha acogido, no solo en lo culinario y en sus paseos, el joven dejó ver en esta entrevista que le va al equipo Alianza.



En su niñez y adolescencia, jugó fútbol en Haití y dice que aquí le gusta ver el fútbol nacional por televisión. No conoce el estadio Cuscatlán ni ningún otro, pero espera visitar uno de esos escenarios deportivos antes de dejar el país para continuar con su formación.

Foto: LPG/Jorge Carbajal

“Me gusta como juega el Alianza, no lo he visto nunca jugando, solo por televisión, pero me gusta. Cuando era niño jugaba fútbol, es mi deporte favorito”, dijo.



Las cosas en su país no son fáciles, y según Petit, todo se debe a los políticos, y al estira y encoge que mantienen por lograr cuotas de poder. “Es complicado por el tema político y la lucha que hay entre los partidos políticos”, analizó. Pero lejos de todo eso, de la política que es similar en toda América Latina, Petit solo sueña con llegar a ser sacerdote para poder regresar un día a su país, donde espera recoger a los niños de las calles para que tengan una vida mejor.

Foto: LPG/Jorge Carbajal



“Mi deseo es regresar allá y tener una fundación para ayudar a los niños, a muchos que andan en las calles de la capital (Puerto Príncipe)”, declaró.



Sus grandes guías espirituales, sus devociones son para San José Obrero, padre del Señor Jesucristo, para San Jerónimo Emiliani, y también venera la obra de San Juan Pablo II, uno de los papas más conocidos y respetados en la historia del catolicismo.



Foto: LPG/Jorge Carbajal