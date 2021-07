Grano nacional sigue excluido de paquetes PES

Sin grano nacional. El Gobierno de El Salvador (GOES) reinició la entrega de paquetes de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) pero sin incluir en ellos producto salvadoreño.

Son 2.1 millones de paquetes los que el presidente Nayib Bukele anunció que van a repartir, esto como medida tomada en el marco del aumento al salario mínimo ya aprobado. La entrega comenzó ayer y el Gobierno proyecta distribuir 45,000 paquetes PES en 45 días.

Los productos incluidos en las cajas o sacos que le entrega a la población proceden de México, mayoritariamente; entre estos frijoles, macarrones y atún.

El presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, confirmó que el Gobierno todavía no honra el compromiso que adquirió con los productores nacionales de tomarlos en consideración.

"No han hecho nuevas importaciones pero tampoco han comprado producto nacional y nosotros estamos esperando que lo hagan. Sería una forma de apoyar al productor local. Hay un compromiso verbal de parte del ministro de Agricultura de que no va a permitir importaciones cuando no sea necesario", dice Treminio.

De acuerdo con Treminio, los productores nacionales están en capacidad de suplir la demanda de maíz, arroz y frijol.

El productor nacional queda en desventaja en situaciones como estas en donde la importación de granos prima porque "el precio se está poniendo bajo" y esto no cubre los costos de producción en los que incurren los agricultores.

Otro problema que enfrenta el sector agro salvadoreño es que, al momento de poner los granos en venta al mercado nacional, hay comerciantes que compran grandes cantidades para mantenerlas almacenadas, es decir, acaparan granos.

"Le hemos dicho a los gobiernos que, como no tenemos una reserva estratégica, los comerciantes acaparan los productos cuando está saliendo, lo tienen embodegado y por eso hasta triplican el precio al que se lo compran al productor", denunció el representante de CAMPO y añade que el sector espera que el Gobierno cumpla su compromiso y considere la compra de grano nacional.