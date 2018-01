Gremiales lamentan retraso en aprobación del plan de gastos

La primera semana laboral de 2018 avanza sin que la administración pública cuente con un plan de gastos aprobado. Ayer, el parlamento estuvo a punto de aprobar el Presupuesto General de la Nación de 2018; sin embargo, el acuerdo se frustró debido a diferencias por cómo se distribuirán fondos para las ONG. Mañana habrá un nuevo intento.

“No es una buena noticia porque hay bastante expectativa de que el año se pudiera comenzar ordenadamente en las finanzas del Estado. Creo que la población esperaría que en este acuerdo se llegue a un balance presupuestario donde los ingresos estén de acuerdo con el nivel de gasto, y que ese gasto esté en coherencia con la realidad del país”, manifestó Agustín Martínez, presidente de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO) y vicepresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

“Es una lástima que no se llegue a un acuerdo y que hay posiciones que a veces no ceden. Lo importante sería tener un presupuesto balanceado y de acuerdo con la realidad del país. La situación financiera de las empresas y de las personas no es la mejor en este momento”, resaltó Martínez.

José Escobar, presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX), espera que los actores se vuelvan “a reunir para acordar qué dan o qué ceden mutuamente y ponerse de acuerdo”.

El dirigente confía en que habrá un acuerdo muy pronto, pues todo es “cuestión de negociación”.

Diferentes analistas y centros de pensamiento han dicho durante los últimos meses que el diálogo entre las fuerzas políticas debe encaminarse a lograr acuerdos de mediano y de largo plazo. Uno de los temas pendientes es el vencimiento de pagos, por la adquisición de bonos, entre 2019 y 2024. El Ministerio de Hacienda espera que antes de que finalice este Gobierno se alcance un acuerdo que deje en claro cómo se pagarán los compromisos que tiene El Salvador en los próximos años.

0.4

dejó de crecer el país por la caída del 6 % proyectada en la inversión pública, dijo el Banco Central de Reserva.