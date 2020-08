"Grité tres veces su nombre  y no me contestó", mujer busca a su esposo presuntamente soterrado

El pasado 25 de agostó se reportó desaparecido un hombre de tercera edad identificado como Mauricio Antonio Flores, de 71 años, y presuntamente soterrado en la comunidad 3 de Enero del municipio de Soyapango.



De acuerdo a su esposa, Martha Ramírez de 67 años, diariamente él iba al barranco a tirar basura, normalmente paría a las 11:30 de la mañana, y a las 12:30 del medio día ya estaba de regreso.

"Ayer me extrañé, porque eran las 12:30 y él no apareció, entonces fui a ver a la esquina, grité tres veces su nombre y no me contestó", expresó Martha.

Alrededor de la 1:05 de la tarde volvió a gritar el nombre de su esposo, cuando un vecino la escuchó le aseguró que había visto a Mauricio buscando leña.

Martha recurrió a su familia para ir a buscar a su esposo, sus nietos gritaron su nombre muchas veces y no encontraron ninguna señal de vida de Flores.

Mauricio y Martha se dedican a la recolección y reciclaje de latas para solventar sus gastos diarios; llevan 30 años de casados y tienen una hija, y varios nietos.

La Fuerza Armada, Cruz verde y Bomberos se dedicaron a realizar la búsqueda, luego de ser reportados por una lugareña cercana a la familia de Mauricio.

El pasado martes 25 de agosto, se inició la búsqueda de Mauricio Flores. Foto: Francisco Alemán

La búsqueda se suspendió a las 9 de la noche, debido a riesgos de derrumbes por la lluvia que en ese momento se estaba manifestando en el lugar.

Las labores se retomaron la mañana de este miércoles, sin embargo, aún no hay señales de Mauricio Ramírez.

Continúan la búsqueda de Mauricio Flores. Foto: Jonatan Funes