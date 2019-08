“Grupo Acústica”, una ventana para proyectar el talento de niños en Ciudad Barrios

En el año 2010, Ciudad Barrios fue catalogado como el municipio más violento. Es por esa razón que en el año 2012 se creó Grupo Acústica con melodías andinas bajo la administración de Nelson Francisco Guandique, un emprendedor y apasionado por la música.

Nelson empezó impartiendo clases a sus dos sobrinos, quienes para aquel entonces tenían la edad de 9 y 10 años, siempre buscando brindarles algo positivo que los alejara de lo que aquel entonces ocurría en dicho lugar.

“Esta era mi forma de poder contribuir al municipio, proporcionándoles a los niños lo que yo había aprendido de manera empírica. No soy maestro de música, simplemente es algo que en el trayecto de mi vida he aprendido”, explicó.

El proyecto inició con siete jóvenes y ahora son 11 entre niños y adolescentes quienes se han unido a este designio.

El grupo es sin fines de lucro y no posee ayuda externas. Ha crecido obteniendo los instrumentos a través de las presentaciones que hacen en los diferentes eventos religiosos y culturales que se dan en la zona y municipios aledaños. “Se quisiera ayudar a más niños para que formen parte de esto, pero es algo que depende solo de una persona y lo recursos son pocos”, dijo Nelson Guandique.

El violinista del grupo es Ángel Samuel Andrade, de 16 años. Desde muy pequeño empezó a practicar con diferentes instrumentos musicales como la guitarra y el ukelele.

Ángel organiza su tiempo entre el estudio y los ensayos. Vestido con su uniforme que lo identifica como estudiante, camina unas cuantas cuadras para poder ir a los ensayos. Lleva su violín, al que trata de manera cuidadosa.

Es así como su pasión por la música lo lleva a tener que esforzarse más. “Mi familia es amante de la música y es a través de ellos que he descubierto este arte. No encuentro las palabras correctas para explicar esto, solo sé que me gusta”, dijo Ángel.

De la misma manera, Diana Patricia Chicas, a la corta edad de 12 años, ha empezado a practicar el canto. Ella es una niña simpática, extrovertida y con muchos sueños, entre ellos crecer en el arte musical. “Siempre he deseado ser una gran cantante a nivel nacional”, manifiesta.

Además de cantar, también toca la guitarra y la quena y ya incursiona en la escritura de canciones.

En el año 2015, el grupo grabó el primer disco con siete canciones originales y se llamó: “Dios, Unión, Libertad”. También hizo su debut en la parroquia local San Óscar Romero, donde actualmente forman parte del coro.

Ya se completó una generación de jóvenes que desde el año 2012 han permanecido en este grupo. Por esa razón, en 2018 se empezó nuevamente a conformar el grupo con niños de 8 años en adelante. “La música nos ayuda a ser más humanos, conocer personas, lugares, y construir una vida espiritual. Por eso es necesario que exista una escuela de música folclórica, hay que inculcarle eso a la juventud”, considera Nelson.

Algunos de los instrumentos que tocan en este grupo son marimba, guitarra, ukelele, charango, quena, zampoña, entre otros.

Debido a que no hay un espacio dedicado directamente para el grupo, Nelson proporciona su casa para los ensayos, con la convicción que ayuda a construir una sociedad mejor, puliendo talentos locales que luego podrían ser maestros en música de las nuevas generaciones y sobre todo, que contribuye a la paz de su municipio.