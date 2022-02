Grupo Calleja otorga 193 becas a niños y jóvenes en este 2022

Comprometido con la educación y superación de los hijos de sus colaboradores, desde el 2008, Súper Selectos ofrece el programa de becas complementarias, alcanzando hasta la fecha cerca de 3 mil subvenciones.

Este año son 193 becas las que Grupo Calleja, a través de la administración de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE), otorga a niños y jóvenes para que continúen sus estudios de educación básica y media. Las 193 becas se dividen en 87 bonos escolares, 62 becas de educación básica y 44 becas de educación media.

Un total de 2,949 becas ha otorgado Grupo Calleja desde 2008 hasta la fecha.

Para optar por este beneficio, los niños y jóvenes deben presentar documentación que demuestre tanto excelencia académica, así como comportamiento ejemplar; en cuanto a los colaboradores, se evalúa su compromiso y entrega en el desempeño de sus labores dentro de la empresa.

“Me alegro muchísimo escucharlos, ver algunas sonrisas hoy en la mañana cuando nos conectamos, lamento que no podamos estar juntos, pero a pesar de esto, realmente me siento cerca de ustedes y como siempre decimos: ‘estar juntos, estar unidos, nos hace crecer’. Es increíble cómo han pasado los años: 15 años. Me recuerdo cuando arrancamos el programa, que esto era algo especial, pues el objetivo era comenzar ´en casa´. Cuando camino por las salas veo que lo valoran mucho, porque me dicen lo importante que ha sido para ustedes como padres de familias que han tenido hijos en este programa y me cuentan sus testimonios, cómo se han superado y la verdad es que eso nos compromete”, expresó Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Calleja.

El programa continuará por más años, de acuerdo con lo planteado por el vicepresidente de Grupo Calleja: “Este programa es parte de lo que somos y la empresa está comprometida a seguir invirtiendo a la par de FEPADE en apoyar a nuestros compañeros, porque ha dado frutos enormes para la comunidad”.

Con acciones como estas, Súper Selectos reitera su compromiso con la educación de la niñez y juventud, pues mantiene este tipo de programas que abre oportunidades para la construcción de una mejor vida para las futuras generaciones.

