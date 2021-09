Grupo de encapuchados que se filtró en marcha en contra del gobierno agrede a periodista

Un grupo de hombres encapuchados que se filtró en la marcha que se concentró en la Universidad de El Savador (UES) y que realizaron actos de vandalismo durante la protesta, amenazaron a un periodista de LA PRENSA GRÁFICA.

"Ellos llegaron a la concentración de la UES, comenzaron a tirar piedras a mupis y a quebrarlos y andaban manchando todo", aseguró el periodista.

El grupo se intercaló entre los bloques estudiantiles y feministas que salieron de la UES, portaron bates, pancartas improvisadas y negaron en todo momento identificarse.

#Marchas15S | Miembros del grupo de encapuchados no identificado intimidaba con bates a los manifestantes durante la marcha. Miembros de este grupo destruyeron mupis e incendiaron una motocicleta. Fotos LPG/Carlos Cárdenas. pic.twitter.com/L8ZqiLFZl9 — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) September 15, 2021

La agresión en contra del periodista sucedió sobre la Alameda Roosvelt, en San Salvador, a eso de las 10:30 a.m. cuando luego de darle fuego a una motocicleta el periodista intentó abordarlos para conocer su procedencia y el porqué de sus actos vandálicos.

#Marchas15S | Grupo de manifestantes que se desconoce si acompañaban la marcha que salió de la Universidad de El Salvador, quemaron una motocicleta que se encontraba sobre la 25 av norte de San Salvador. Video LPG/Fernando Golscher. pic.twitter.com/j10djkBZa7 — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) September 15, 2021

Según el agredido los encapuchados culparon al grupo de feministas, sin embargo, un vigilante de la zona aseguró que los sujetos pararon la motocicleta, agredieron al dueño y posteriormente le dieron fuego.

"Uno se me acercó y me preguntó qué andas ahí: los celulares. Me los intentó sacar, le quité la mano y me preguntó si estaba grabando y le dije no", luego de cuestionarlos sobre el hecho recién ocurrido y su procedencia le agarraron su credencial y le dijeron que se levantara la camisa.

"Levantate la camisa, me dijeron. De ahí se acerco otro y le dijo: hey nombre calmate", posteriormente comenzaron a ofenderlo y se fueron sobre la misma calle en dirección norte al ser bloqueados por el resto de manifestantes que impidieron que continuaran marchando con ellos.

El grupo de encapuchados aparecieron en videos difundidos por cuentas afines al Gobierno en un intento de desligitimar la multitudinaria protesta que enfrentó este 15 de septiembre la administración de Bukele.

Los encapuchados también se encargaron de tomar fotografías de otros manifestantes, al igual que hacen agentes de la PNC en manifestaciones contra el Gobierno.