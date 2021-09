Grupo de motociclistas de Suchitoto se unen para reparar cinco kilómetros de calles de los caceríos Zacamil 1 y 2

Un grupo de 30 amigos y vecinos de los caseríos Zacamil 1 y Zacamil 2, de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, El Salvador, han decidido dejar de esperar a que les resuelvan los problemas y se pusieron manos a la obra para reparar 5 kilómetros de la calle de acceso a sus comunidades, los cuales están en pésimas condiciones y en total abandono por parte de la alcaldía y del gobierno.

La particularidad del caso es que todos son motociclistas, 29 de ellos hombres, y Yanira Alas, la única mujer.

Fue el pasado fin de semana que comenzaron a trabajar en la reparación de la calle. Antes de ellos, se reunieron y acordaron aportar $5 dólares cada uno de los 30 miembros, para así comenzar la obra, comprar arena, cemento, y demás materiales necesarios.

Foto: cortesía: Denuncia Cojute

Según Yanira, la decisión se tomó para beneficiar a toda la comunidad, y ellos como dueños de motocicletas, que a diario deben salir a trabajar, a hacer algún trámite o diligencia con sus familias o de forma personal. "Nos pusimos de acuerdo, todos tenemos motos, solo yo soy mujer, así es que dimos $5 dólares cada uno, para comenzar", comentó. Reunieron $150 dólares.

La idea es reparar toda la calle, que está empedrada, para que de esa forma tanto los vehículos como las personas puedan circular de mejor forma. "Aquí, en el invierno la calle se pone bien fea, por eso la estamos reparando", agregó la joven, quien también pertenece a la Asociación Comunal del lugar.

La Prensa Gráfica se comunicó con el personal de comunicaciones de la alcaldía de Suchitoto, pero a pesar de que acordaron que darían una versión sobre la falta de mantenimiento de esa calle, no lo hicieron al cierre de esta nota. "El señor alcalde no está en su oficina", dijo un colaborador de comunicaciones, que a la vez explicó que él no estaba autorizado para dar información.

La alcaldía de Suchitoto fue ganada el pasado 28 de febrero por Denys Miranda, del partido de Nuevas Ideas. Varios alcaldes del país, incluyendo algunos de Nuevas Ideas, se han quejado por la falta del Fondo para el Desarollo económico y social de los municipios (FODES) para trabajar y resolver los problemas de sus habitantes, luego que el presidente Nayib Bukele decidió no entregar más el FODES, el cual se venía entregando a las distintas alcaldías del país desde el año 2000.

Según Yanira, en el grupo hay dos líderes, que son William Rivera y Rolando Alas, que son los que comenzaron a organizar a la comunidad para realizar la obra. La joven hizo un llamado a los negocios o comerciantes de la zona para que les donen material de construcción o les ayuden de forma económica.

Habitantes de Suchitoto le han escrito al alcalde Denys Miranda, pidiendo que les repare calles y caminos, entre ellos algunos que habitan en Palo Grande, El Caulote, en la calle El Aceituno y en la colonia El Naranjal. Según los mensajes, en esos lugares se necesitan obras viales, a la vez que le recordaron que algunas de esas obras fueron promesas de campaña.

Este próximo fin de semana, los jóvenes continuarán con los trabajos en la calle. Los jóvenes explicaron que lo de ellos no es político, sino simplemente que quieren un bien para su comunidad y para que las motocicletas con las que se transportan o trabajan, no se dañen.