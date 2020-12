Guadalupana recibirá visitas con restricción por pandemia

La pandemia también afectará la celebración religiosa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, como se ha hecho todos los años en la Basílica que lleva su nombre en Antiguo Cuscatlán. Sin embargo, esta vez será diferente a causa del covid-19, porque el acceso será restringido.

Según Eduardo Ayala, religioso encargado de la organización de las actividades de la Basílica, no se hará la tradicional misa patronal el 12 de diciembre, porque no quieren exponer a los feligreses al contagio de coronavirus. Tampoco habrá serenata y no permitirán ventas dentro y fuera del templo.

El religioso seguró que habilitarán el ingreso al templo los días 11, 12 y 13, pero con acceso restringido para que no ocurran aglomeraciones, por lo que las personas solo podrán ingresar desde la gruta hacia la iglesia para entrar a venerar a la virgen y salir. No permitirán que estén mucho tiempo dentro.

El horario para esos días será de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y sostuvo que para que las personas no permanezcan mucho tiempo en la Basílica, no se habilitará el parqueo.

Importante

Ayala aseguró que exigirán que las personas cumplan con medidas de bioseguridad como toma de temperatura, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico mientras hacen las filas dentro y fuera del templo.

Además, varios sacerdotes harán la Eucaristía en el anfiteatro, ubicado atrás de la parroquia.

En cuanto a las velas que se acostumbran colocar en la gruta de la virgen, han destinado un lugar para ello a un costado de la iglesia, donde también se exigirán las medidas de prevención.

De acuerdo con la tradición católica, la virgen de Guadalupe se le apareció varias veces, en 1531, al indígena Juan Diego. Para los católicos, la fiesta de la virgen morena es muy importante, por lo que cada año la visitan para homenajearla y agradecer los favores y bendiciones recibidas.