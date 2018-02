Guardería y cámaras de videovigilancia le piden los vendedores del mercado Monserrat al candidato Ernesto Muyshondt

Una guardería infantil para que los cientos de niños que son familiares de los vendedores del Mercado de la Colonia Monserrat puedan permanecer en ella mientras sus encargados trabajan, es la principal peticion que vendedores del Mercado le hacen al candidato a alcalde de San Salvador por ARENA, Ernesto Muyshondt.

.@emuyshondt dice que el mercado Monserrat necesita mejoras en su infraestructura y en la ventilación. pic.twitter.com/WiUCK93RVZ — LPGPolitica (@LPGPolitica) 18 de febrero de 2018

Los vendedores relataron que la actual administración fue una de las promesas que les hizo pero no ha cumplido, aseguran que la necesitan para que los menores no estén en un ambiente que no es propicio para su edad.

El candidato llegó al mencionado mercado a hacer un recorrido y escuchar las peticiones de los que lo usan. Muyshondt propuso que si llega a la silla edilicia mejorará la infraestructura y ventilación del recinto que alberga a cientos de vendedores de productos básicos.

Aparte de la guardería los vendedores piden la instalación de cámaras de videovigilancia para darles mayor seguridad. Dice que actualmente elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) son los que les dan seguridad y piden que se mantenga así en la próxima administración municipal.