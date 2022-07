Guarjila no quiere volver al tiempo de las "orejas"

A las cuatro de la tarde, el sonido del bastón de don Servelio retumba por los muros de las casas del cantón Guarjila, en Chalatenango. La dificultad con la que camina el anciano de 84 años solo se compara con el esfuerzo que hace para hablar. Cuenta que desde hace siete años ya casi no sale de su casa porque sufrió un derrame cerebral que le paralizó la mitad del cuerpo. Pero este 25 de julio decidió agarrar su sombrero y botas gastadas, que parecen de policía, y partir a la iglesia católica, donde se espera que cerca de un centenar de vecinos reclamen por sus familiares detenidos por el régimen de excepción.

A don Servelio le capturaron a su hijo Dimas Henríquez. Ocurrió el 14 de julio, según consignó la Fundación Tamarindo, que durante años ha trabajado con los habitantes de Guarjila y que ha contado con el apoyo de Estados Unidos. Pero don Servelio no tiene idea de cuándo fue. Los años y los achaques lo han dejado desorientado. Solo recuerda que policías golpearon con las macanas el portón de su casa y que cuando su hijo salió a ver qué ocurría, lo capturaron sin decirle el por qué. Cuenta que le han dicho que su hijo ahora está en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona. No sabe más.

Miembros de la fundación le avisaron de la concentración en la iglesia y que ahí llegarían monseñor Oswaldo Escobar Aguilar y el obispo del pueblo, Enrique Castillo, a escuchar el sentir de los afectados. La mayoría dirá, más tarde, que los suyos fueron atrapados injustamente por denuncias anónimas.

La Fundación Tamarindo ha registrado la detención de 21 habitantes de Guarjila entre el 4 de abril y el 14 de julio. La mayoría son hombres entre 17 y 30 años. Esa veintena bastó para que ancianas, ancianos, mujeres y niños llenaran la iglesia católica del cantón y le expresaran a sus líderes religiosos que tienen miedo de los patrullajes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada porque "no saben a quién se andan llevando".

Don Servelio escarba en su memoria rota para contar que a su hijo se lo capturaron con mentiras. "(Los policías) dijeron que se lo llevaban en vías de investigación", dice con el poco aliento que le queda después de caminar desde su casa. Dimas Henríquez era para don Servelio el sustento de su hogar. Se dedicaba "a trabajar con el machete" y su pecado fue ser campesino y bolo. "Lo malo es que a él le gustaba tomar", termina el anciano que se excusa diciendo que está desorientado e infeliz.

Ahora don Servelio debe hacer malavares para sobrevivir sin el soporte económico de su hijo.

En Guarjila y en todo El Salvador, la historia que cuenta don Servelio no es una excepción. Desde el domingo 27 de marzo, cuando el presidente Nayib Bukele le pidió a su Asamblea Legislativa que suspendieran cuatro derechos constitucionales bajo la etiqueta de #GuerraContraPandillas, con la que pretende apresar a todos los pandilleros libres en el país. La estrategia fue una respuesta desesperada a la matanza que ocurrió ese fin de semana, que dejó a 87 familias en luto porque se rompió el supuesto pacto entre las pandillas y el Gobierno.

Desde entonces, las capturas arbitrarias no han parado de sonar. Solo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registró durante los primeros tres meses del régimen de excepción 1,891 vulneraciones al derecho a libertad. Oenegés y abogados particulares no han parado de recibir caso tras caso.

Guarjila es un cantón de la cabecera departamental de Chalatenango que quiere estar organizada. Ahora, en medio del régimen de excepción, busca recuperar la manera con la que sobrevivieron la guerra civil salvadoreña. Los habitantes repiten que casi todos los padres de los capturados lucharon o fueron víctimas del conflicto armado entre 1980 y 1992.

Como en las comunidades del Bajo Lempa, que se han organizado para hacerle frente a las capturas de sus miembros en el régimen de excepción, Guarjila busca acuerparse a sí misma para no tener miedo, porque, según les advirtió monseñor Escobar "el miedo paraliza".

"Eso de tener orejas nuevamente nunca está bien en una comunidad cristiana", dirá casi al finalizar la reunión en la iglesia monseñor Escobar Aguilar, luego de escuchar el miedo con el que los habitantes del cantón viven desde que comenzó el régimen de excepción. El clamor de los líderes religiosos será de regresar a la solidaridad y de cuidarse unos a otros.

Monseñor Escobar Aguilar también le pedirá a los habitantes que regresen a la tradición de la organización comunitaria. Guarjila es de los pueblos que fueron repoblados después de la guerra civil y que siempre ha simpatizado más con el FMLN que con cualquier otro partido. En la elección presidencial de 2019, por ejemplo, en el centro de escolar del cantón el partido que fue parido por la guerrilla logró 1,191 votos frente a los 171 de Gana, el partido taxi que Nayib Bukele utilizó para llegar al Ejecutivo; y en las legislativas del año pasado, el Frente también dominó con 815 ante los 365 que obtuvo Nuevas Ideas, el partido fundado y dirigido por afines del mandatario.

Algunas mujeres reconocen que la mayoría de jóvenes se decantaron por el cian de Bukele, pero ahora se sienten engañados.

La organización comunitaria de la que habla monseñor Escobar se percibe desde la iglesia. En sus paredes están colgadas fotografías de san Óscar Romero y de los padres jesuitas Ignacio Ellacuría y Jon Cortina.

Pero algo ha cambiado entre los habitantes de Guarjila. Ahora el miedo que tienen también es a los mismos habitantes del cantón. Algunos dicen que a los suyos se los llevaron porque fueron denunciados anónimamente a través de la línea 123, teléfono que el Gobierno habilitó y de la que ni la PNC ni la Fiscalía ni el Ministerio de Seguridad se hacer cargo. Los policías y soldados llegaron a sus hogares y sin una orden de captura, los esposaron y no los han vuelto a ver.

Los habitantes ahora caminan con miedo cuando ven patrullas. Mujeres que está esperando asesoría legal antes de la reunión en la iglesia dicen al unísono que no se sienten más seguras desde que inició el régimen. Todas tienen un hermano, esposo o amigo que está tras las rejas. Aseguran que las capturas fueron arbitrarias.

Recuerdan que antes del régimen, los patrullajes eran más laxos. En Guarjila, aseguran ellas, solo había un par de policías que pasaban de vez en cuando por las calles, ya que el cantón nunca ha sido caracterizado por tener una fuerte presencia de pandillas. Aquí lo hay son algunos ladrones y en los últimos años ha habido asesinatos, pero por rencillas de pueblo, explican. Pero ahora dicen que los uniformados pasan más seguido y con ellos pasa una sensación de inseguridad.

Una de las mujeres resume así el miedo en el cantón: "A las 7 de la noche ya no hay un alma en la calle".

Guarjila, de hecho, no es un nombre que sea recurrente en las cuentas de Twitter de la PNC y de la Fuerza Armada. No pasan de una treintena de menciones entre los historiales de ambas cuentas. Hasta la fecha, solo han mostrado a seis de la veintena de capturas. Las acusaciones han sido de ser pandilleros y vendedores de droga.

A las 5:30 de la tarde, la iglesia de Guarjila está a medio llenar y monseñor Escobar toma el micrófono para inaugurar la reunión. Repite una y otra vez que el objetivo no es político, ellos, como representantes pastorales, quieren oír el sentir de los habitantes ante las capturas de sus familiares. Sobre el púlpito, están los dos líderes religiosos y Carmen Marroquín, coordinadora del departamento jurídico de la diócesis de Chalatenango.

"Nosotros estamos aquí para escuchar y no venimos a decir: ‘Esto está bueno, esto está malo’. Ni de ninguna manera a hacer cuestiones políticas. Ni venimos, como se dice cuando se habla de este tema, a defender delincuentes", zanja el padre antes de ceder la palabra.

La mayoría de intervenciones serán de mujeres que han perdido a sus hijos en las cárceles salvadoreñas. Hablarán con miedo y ninguna dirá su nombre. La reunión quedará grabada gracias a Radio Sumpul, un medio comunitario que nació en 1993 por las comunidades de Chalatenango y que forma parte de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas).

Además de miedo, los testimonios mostrarán una creciente desconfianza hacia las instituciones estatales, como la FGR, PGR y la PDDH. Varias familias afirman que los abogados públicos no contestan las llamadas telefónicas ni les dan información sobre el proceso que llevan sus familiares y agregan que han llegado a poner la denuncia a la PDDH, pero no han recibido respuesta.

Tanto la PGR como la PDDH han sido instituciones cuestionadas por su lento o nulo proceso en atender a la población que ha sido víctima del régimen. "Nos piden documentación que les respalde, como lugares donde estudian, proyectos a los que pertenecen; pero a la hora de la audiencia no sirven de nada", dice una joven que tiene a su sobrino tras las rejas.

Una campesina enfundada con un vestido floreado es de las primeras en tomar la palabra. Ella habla con la frustración de alguien que fue arrastrada a una estafa. "Nosotros como somos campesinos, nosotros como no valemos nada. Ellos (los cuerpos de seguridad) son para el rico, no para el pobre", dice. Ella perdió a sus padres en la guerra y ahora está viendo cómo en su comunidad está regresando la opresión. "Si a la persona no le encuentran nada, ellos le ponen carne al tamal", apunta.

Mientras hablaba, doña Consuelo la abrazó entre lágrimas. Ella habla después y es incapaz de terminar de narrar la captura de su hijo, Manuel Robles. Su testimonio no la rompe, la destruye.

Con la iglesia ya repleta, doña Consuelo se levanta de su asiento con un gran pesar. Un día de abril, Manuel regresó de su trabajo como albañil y no pudo terminar de comerse el almuerzo que su madre le había preparado. Cuando llegó a la casa al mediodía, recibió una llamada de un tío que le iba a dar un terrenito para que pudiera cosechar y tener su propia vivienda.

Manuel salió disparado para reunirse con su tío. Dejó su comida y a doña Consuelo con un presentimiento extraño. "Mamá, me guarda la sopita de arroz", fue lo último que Manuel le dijo a su madre en libertad. Se fue con su ropa aún manchada de mezcla de cemento.

Aquel día, a la 1:30 de la tarde, doña Consuelo recibió una llamada: capturaron a su hijo. "Y por qué si mi hijo no debe nada", se dijo a sí misma. Como Manuel, doña Consuelo tampoco pudo terminar su almuerzo. Salió a averiguar sobre la detención de su hijo.

"Mire, señora, nosotros obedecemos con lo que nos han dicho. Nos han tirado una llamada anónima y somos responsables con lo que nos han dicho", le respondió el agente en el puesto policial.

A doña Consuelo le dijeron que su hijo era un marero sin darle mayor prueba. Ella está segura de la inocencia de Manuel. Pero para el Estado eso no importa.

Doña Consuelo ahora tiene que ingeniárselas para pagar el paquete y alimentación para reos que dice le cuesta $150. Manuel solo vivía con su madre y era él quien la mantenía. De caridad y regalos ha logrado recolectar el dinero.

No hay nada que saque a doña Consuelo de su catarsis. Mientras narra su historia, la lluvia comienza a caer en Guarjila y la luz de la iglesia se va por un minuto. Aun así, ella sigue con su relato entre lágrimas y sollozos hasta que se le acaba el aliento. Las mujeres que están sentadas en la misma banca la abrazan para darle un poco de paz.

Así como en el caso de Manuel y doña Consuelo, muchos más vecinos de Guarjila cuentan que a los capturados se los llevaron sin dar explicaciones. Incluso a extranjeros que tenían unos meses viviendo en El Salvador han resultado víctimas del régimen de excepción.

Su pareja, su hijo pequeño y la hermana de Kevin llegaron a denunciar su captura a la iglesia. Su pareja narra que el 17 de mayo agentes policiales rodearon su casa y entraron sin ninguna orden de allanamiento. "Entraron dos por cada entrada. Nosotros no nos dimos cuenta cuando entraron", explica.

La única respuesta que les dieron de la captura fue "ya está investigado". Su pareja no entiende cómo lo investigaron. Ellos no son salvadoreños y, antes de este año, solo habían venido al país de visita. Los policías no les dijeron de qué lo acusaban o a qué investigación se refieren.

Kevin y su familia vinieron aquí porque en Honduras la cosa está mal económicamente. Su pareja narra que familiares que viven aquí les ofrecieron trabajo como campesino y la paga era mejor y recurrente. Así que en enero decidieron hacer maletas, dejar su hogar en El Progreso (Yoro) y venir a El Salvador a buscar una mejor vida, solo para que cuatro meses después terminara capturado en Mariona. Kevin ahora no puede pagar por nada. Perdió todo. Su pareja dice que ya pasó la primera audiencia y que, seguramente, tendrá que pasar al menos seis meses en prisión.

La hermana de Kevin agrega que no tienen comunicación con la abogada. "Cada cita nos dicen que no está ,y cada cita son $ 50 que se gastan en un carro privado", dice frente a su comunidad. Su hermana comparte un sentir que parece generalizado y que las encuestas respaldan: no están en contra del régimen de excepción ni de las políticas de seguridad, están en contra de que se lleven a gente inocente.

En la iglesia las caras más raras son las de hombres jóvenes. Carlos levanta la mano y busca hablar por sus amigos detenidos. Su voz grave inunda la iglesia. "Es normal que cualquiera de las opiniones que se brindan estén invadidas de miedo. Yo nunca he sentido miedo en la comunidad de Guarjila porque he representado a la comunidad en su momento. Pero actualmente es diferente. La situación es compleja. Yo no creo que hay que tener miedo en un país porque está la Fuerza Armada y la Policía para protegerme de los malos. Pero actualmente, vamos a ser sinceros, les tenemos miedo", argumenta.

La reunión en la iglesia concluye cerca de las 7 de la noche. En las calles, como habían adelantado sus habitantes, no hay ni un alma. Solo un par de comercios se mantienen abiertos y alumbran las aceras. La gente comienza a salir con temor de la iglesia y se pierde con la mirada inquieta entre la oscuridad y el silencio que se han apoderado del pueblo.