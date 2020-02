Guatemala insta "al diálogo" en El Salvador ante tensión política

"Apoyamos al presidente Nayib Bukele en el esfuerzo por brindar la seguridad a través del plan de control territorial y hacemos un llamado al diálogo y al fortalecimiento de la democracia en nuestro hermano país de El Salvador", aseguró Giammattei Falla mediante sus redes sociales.



Las palabras del mandatario guatemalteco, investido el pasado 14 de enero, llegan en medio de una tensión política en El Salvador tras la convocatoria del presidente Bukele a los diputados del Congreso para que lleven a cabo este domingo una sesión extraordinaria para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares.



Los fondos serían destinados para financiar la tercera parte de un plan de seguridad contra las pandillas.



Bukele convocó el viernes pasado a los ciudadanos a presentarse este domingo por la tarde a la sede de la Asamblea Legislativa para presionar y exigir la aprobación del préstamo, que no ha sido avalado porque integrantes de la Comisión de Hacienda, que estudian el mismo, aseguran que el Organismo Ejecutivo no ha explicado con detalle en qué será ejecutado el dinero.



El presidente salvadoreño ingresó este domingo al Parlamento, custodiado por militares y policías, para dar inicio a la sesión extraordinaria convocada por el polémico préstamo.



"Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria extraordinaria tal como lo establece el artículo 167 de la Constitución", señaló el mandatario, quien se ubicó en la silla que le corresponde al presidente del Congreso, Mario Ponce, quien no se hizo presente a la convocatoria.



Giammattei Falla juró su cargo el pasado 14 de enero y su primer viaje como gobernante fue a El Salvador, donde se reunió con Bukele y dialogaron sobre varios temas, incluido un acuerdo que ordena una política de "cielos abiertos" entre los vuelos aéreos de ambas naciones.

El convenio también establece el libre tránsito de mercancías entre Guatemala y El Salvador.El ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, también se refirió este domingo a la crisis salvadoreña y aseguró que "en cualquier país del mundo" la "sola presencia de militares" dentro del Congreso "vulnera la independencia de poderes y debilita la democracia".