Guillermo Gallegos no va a recibir su credencial de diputado: "No le quiero seguir viendo la cara a esta gente (TSE)"

El militante del partido GANA, Guillermo Gallegos, anunció este viernes que no se presentará al acto para recibir su credencial como diputado de San Salvador, como una medida de protesta porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no resuelve algunas irregularidades en los resultados electorales de su partido.

"A mí no me pueden quitar mi diputación. Yo ya decidí que a manera de protesta que no me voy a presentar el día que me den mi credencial, no le quiero seguir viendo la cara a esta gente", manifestó.

"No me presentaré a recibir mi credencial de diputado, a mí no me pueden quitar mi Diputación, pero en señal de protesta por cómo han actuado el @TSEElSalvador no merece nuestra credibilidad. pic.twitter.com/Y5uCEWQxgC — Guillermo Gallegos (@GGallegos24) 16 de marzo de 2018

Gallegos tomó esta decisión luego de anunciar que GANA no se presentará tampoco a las mesas de recuento de votos para diputados por San Vicente, mientras el TSE no acceda a abrir una urna que, asegura, daría el gane a su partido de la alcaldía de San Francisco Gotera.

"Si no nos resuelven por lo menos el municipio de Gotera, que es una tan sola urna no nos vamos a seguir prestando a esta mentira y farsa que está haciendo el TSE. Hemos decidido no acompañarlos en ninguna decisión, porque después los vamos a denunciar", dijo.

"Solo pedimos que se abra la caja donde gente de ARENA ha metido votos, solo pedimos que se abra la urna 8620 que le da el gane a nuestro candidato, esa alcaldía es nuestra", agregó.

Según Gallegos, todas las peticiones que su partido ha hecho al TSE han sido resueltas en contra. "Estamos tristes y decepcionados por cómo nos han tratado, no nos resuelven San Miguel, no nos resuelven La Unión, San Vicente, por lo menos Gotera debería resolvernos", expresó.

Sobre San Miguel, el TSE conocerá las pruebas presentadas por los candidatos en disputa y dará una resolución en las próximas horas.