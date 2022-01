Guillermo Gallegos, sobre jueza removida por no aceptar demanda de diputada de Nuevas Ideas: “No aplicó el derecho como debía”

La decisión de remover a la jueza Margarita Salgado, que rechazó la demanda que la diputada Marcela Pineda (Nuevas Ideas) intentó entablar contra la académica Jeannette Aguilar fue cuestionada por legisladoras de oposición, que lo consideraron un precedente nefasto y un caso de matonería por parte del oficialismo en contra del órgano judicial.

“No es más que un caso de matonería y abuso de poder. Cualquier abogado de la república que se dedica al ejercicio libre de la profesión sabe que para que un juez pueda admitir una demanda debe de cumplir los elementos básicos para ser declarada admisible. La jueza, con base a su criterio, experiencia y legalidad decidió no admitir una demanda que a todas luces era más un show publicitario para desviar los temas de interés de este país. Decir que la cambian por otras razones es tapar lo que está pasando en nuestro país”, cuestionó Marleni Funes (FMLN). “Es un mensaje para otros jueces que quieran pronunciarse en la misma línea de no obedecer al oficialismo”, agregó la legisladora.

Mientras, Claudia Ortiz (Vamos) consideró que la decisión de remover a la jueza es un precedente “nefasto” para el órgano judicial. “No tengo duda que preocupa profundamente a toda la comunidad jurídica del país. Ya no hay garantías que cualquier proceso que se lleve, si se toca un interés del oficialismo, va a hacer todo lo posible porque ese acceso a la justicia nunca llegue y ya el trabajo de todos los abogados y abogadas queda pendiendo de un hilo”, cuestionó Ortiz.

“Si antes había muchos problemas de corrupción y falta de independencia, hoy no tenemos ninguna garantía de que cualquier caso que llevemos va a ser llevado de manera legal y apegada a derecho. Además, es nefasto porque es un mensaje grave. Nuevamente, a la comunidad internacional para que haya un pronunciamiento contundente y se activen los mecanismos de Naciones Unidas ante este precedente donde se está viendo que ante el capricho de una funcionaria, y que no procedía el delito, se está presionando de una manera indebida a la jueza que resolvió”, agregó la diputada de Vamos.

Mientras, la única voz que se pronunció a favor de remover jueces que no fallen a favor del oficialismo fue la de Guilermo Gallegos (GANA), quien consideró que no admitir la demanda de Pineda equivalía a que no hubiera justicia por la ofensa y difamación en contra de Pineda. “Claramente había una difamación en redes públicas contra la diputada, y a mí me parece que es correcto lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en removerla. Creo que no aplicó el derecho como debía”, apuntó Gallegos. “No sé realmente si la Corte lo hizo como una manera de represalía, creo que no. Creo que lo ha habido es una amonestación y sanción trasladándola, por no aplicar debidamente el derecho”, matizó.

