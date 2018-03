“Gustavito”, el hipopótamo del Zoo Nacional, muere por una golpiza

este video

La Secretaria de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) informó esta noche de domingo 26 de febrero sobre la muerte de “Gustavito”, el hipopótamo del Parque Zoológico Nacional. El aviso fue dado mediante un comunicado en las redes sociales de SECULTURA, en el que lamentaban el fallecimiento del animal.“La Secretaría de Cultura lamenta informar al país que la noche de este domingo 26 de febrero falleció el hipopótamo Gustavito. Su muerte ocurre por graves complicaciones en su salud causadas por los severos y contundentes golpes y lesiones que recibió en varias partes de su cuerpo en un cobarde e inhumano ataque que está en vías de investigación. Médicos veterinarios realizarán la necropsia para determinar con más detalles las causas de su muerte”, expresó SECULTURA en su breve comunicado.El ataque a Gustavito fue dado a conocer ayer, cuando SECULTURA informó que el hipopótamo sufrió un ataque con armas cortopunzantes y contundentes por personas desconocidas. Este ataque le ha provocado heridas de mucha gravedad, las cuales lo han dejado en un estado delicado de salud y lucha por mantenerse con vida.Según SECULTURA, el pasado jueves se observó un comportamiento no habitual en Gustavito, quien pasó sumergido en su piscina y no consumió sus alimentos. Esta anomalía en su conducta hizo que su cuidador alertara al equipo de veterinarios y biólogos, quienes, al examinarlo, detectaron “hematomas, laceraciones en la cabeza y cuerpo”, así como “cólicos y dolor abdominal o timpanizados”, según el detalle que brindó la doctora Virna Ortíz, jefa de veterinaria del Zoológico.Además, este domingo se confirmó que el hipopótamo trató de defenderse y los agresores lo hirieron en la boca. Estas heridas son las le impidieron ingerir sus alimentos, porque no podía ni abrir el hocico, de acuerdo con la jefa del departamento de veterinaria del Zoológico, Virna Ortiz. Esto también les dificultó a los profesionales el suministro de medicamentos a Gustavito, cuyo estado de salud es reservado.La conmoción por el caso de Gustavito ha provocado fuertes reacciones en la población, quienes llevaron velas y se plantaron a las afueras del recinto con carteles que rezan "El cautiverio es un crimen". El animal fue atacado dentro de su espacio "seguro" con objetos cortopunzantes, según las autoridades.