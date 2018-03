Gustavito fue atacado con picahielos, varillas de hierro y piedras

Director zoológico comenta que hipopótamo tiene golpes en diferentes partes del cuerpo@prensagrafica pic.twitter.com/lvSHrWYdW6 — Susana Peñate (@SusanaPenate) February 26, 2017

Las autoridades del Parque Zoológico Nacional informaron esta mañana que en el recinto del hipopótamo Gustavito encontraron picahielos, pedazos de hierro y piedras, y que fue atacado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves mientras dormía.Según la información proporcionada hoy, el hipopótamo trató de defenderse y los agresores lo hirieron en la boca. Estas heridas son las le impidieron ingerir sus alimentos, porque no podía ni abrir el hocico, de acuerdo con la jefa del departamento de veterinaria del Zoológico, Virna Ortiz. Esto también les dificultó a los profesionales el suministro de medicamentos a Gustavito, cuyo estado de salud es reservado.Ortiz señaló que el animal presenta lesiones en sus extremidades, en la cara y en la mucosa oral. Gustavito no ha defecado y eso es lo que ha empeorado su condición, dijo.Durante la noche el parque no cuenta con personal administrativo del zoológico, solamente vigilancia privada.