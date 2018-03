Gustavito fue enterrado de forma exprés en su recinto

Lee también

El cadáver del hipopótamo Gustavito, que murió el domingo a las 9:06 de la noche, fue enterrado dentro de su recinto, informaron la Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) y el Parque Zoológico Nacional.El mamífero semiacuático habría sido golpeado con objetos cortopunzantes entre el miércoles en la noche y el jueves en la madrugada. La gravedad de las heridas en trompa habrían impedido su alimentación y medicación; además de que sufrió de un cólico, indicaron veterinarios.“El hipopótamo Gustavito ya fue enterrado, principalmente se enterró para evitar crear morbo en la población. Queremos que la gente siga recordando a Gustavito como lo que fue: un hipopótamo muy agradable para el público”, dijo el director del parque, Vladlen Henríquez.Agregó que otro motivo por el que se apresuraron a enterrarlo fue por salubridad, para que no comenzara a generar mal olor.Luego de la muerte, se le practicó una necropsia que finalizó ayer entre las 3:30 y 4:30 de la madrugada. Aún no se tienen resultados.“La necropsia fue realizada por dos médicos veterinarios externos al parque zoológico a solicitud de la fiscalía y estos se seleccionaron a partir de una terna, la cual fue propuesta por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médico Veterinaria”, informó Henríquez.Sobre las investigaciones de quiénes habrían cometido el ataque, las autoridades no brindaron mayores detalles y dicen que están a cargo de la Policía y la Fiscalía. “Si ha habido algún empleado involucrado, quienes lo van a determinar son las investigaciones de la Fiscalía y de la PNC”, dijo Henríquez (ver nota aparte).Respecto a las críticas que han recibido por la falta de seguridad del parque y exigencias de cierre, la secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado, enfatizó que no están de acuerdo. “Nuestra propuesta y nuestra posición es que el zoológico ha iniciado un proceso de transformación del concepto tradicional de lo que eran los zoológicos en el siglo XIX y lo orientamos a un nuevo planteamiento educativo de conservación, de respeto a la fauna”, dijo.Aseguran que desde 2009 no se compran más animales y que trabajan en transformar el parque en un centro de protección y resguardo de especies nativas, pues de los 630 que tienen actualmente, 603 provienen de tráfico ilegal, decomisos y donaciones.Tras la muerte de Gustavito se decidió no llevar otro hipopótamo ni ninguna especie de tamaño grande. “Se está esperando a finalizar el ciclo de vida de los felinos grandes que tenemos para entrar de lleno en este nuevo concepto que es la transformación en un centro de protección y resguardo de nuestra propia fauna silvestre”, agregó Regalado.La Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL) también condenó la agresión y consideró que se debe mejorar las condiciones del parque.“No es la opción más viable cerrarlo porque eso no se va a arreglar de la noche a la mañana. Lo mejor es que se cuenten con las características y condiciones que estos animalitos necesitan para tener un mejor futuro”, dijo el biólogo Mauricio Velásquez.