Gustavito lucha por su vida

La Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) informó que el hipopótamo del Parque Zoológico Nacional de El Salvador, Gustavito, sufrió un ataque con armas cortopunzantes y contundentes por desconocidos, quienes le han provocado heridas de gravedad, las cuales lo han dejado en un estado delicado de salud y ahora lucha por mantenerse con vida.Según SECULTURA, el pasado jueves se observó un comportamiento no habitual en Gustavito, que pasó sumergido en su piscina y no consumió alimentos. Esta anomalía en su conducta hizo que su cuidador alertara al equipo de veterinarios y biólogos, quienes al examinarlo detectaron “hematomas, laceraciones en la cabeza y el cuerpo”, así como “cólicos y dolor abdominal o timpanizados”, según detalló la doctora Virna Ortiz, jefa de Veterinaria del zoológico.Ante esto, SECULTURA ordenó que se avisara a la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) para que se iniciaran las investigaciones y descubrir a los agresores del animal.Según la PNC, sufrió golpes de manera premeditada durante el martes por la noche o el miércoles en la madrugada por desconocidos “que no tienen el mínimo respeto por la vida de la fauna”.“Este hecho nos ha indignado y, aunque no tiene antecedentes en el parque, como Secretaría de Cultura lo condenamos enérgicamente. He girado las instrucciones para que las medidas de seguridad propias sean redobladas. También hablé con autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes me afirmaron apoyo en la seguridad del perímetro y al interior del parque durante la noche. Pondremos todos los recursos médico-veterinarios disponibles para restablecer el estado de salud de nuestro hipopótamo Gustavito”, expresó Silvia Elena Regalado, titular de SECULTURA.El equipo de biólogos y veterinarios ha accionado conforme al protocolo de emergencia, que contempla la observación médica por 24 horas, para facilitar el manejo al momento de aplicar los medicamentos.“Se le están suministrando fuertes dosis de analgésicos cada ocho horas para reducir el dolor, desinflamatorios, medicamentos para estimular los movimientos peristálticos en el aparato digestivo y excretor”, indicó Ortiz.De acuerdo con los veterinarios del zoológico, el pronóstico de salud del hipopótamo es reservado debido a que ha pasado tres días sin consumir alimentos y a que, dado a que es un animal grande, tiene un sistema digestivo monogástrico, el cual lo vuelve muy susceptible a problemas gastrointestinales, además de que su manejo es de alto riesgo.