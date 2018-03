Gustavito murió anoche, tras terrible paliza

Lee también

Gustavito no pudo recuperarse del feroz ataque que sufrió la semana pasada y falleció ayer por la noche. La Secretaría de Cultura emitió un comunicado al filo de las 11:15 de la noche, donde confirmó la muerte de uno de los animales más icónicos del Parque Zoológico Nacional, que apenas tenía 14 años de edad.Luego de notar un comportamiento poco usual de Gustavito, personal del Zoológico le realizó una evaluación a través de la cual verificaron que estaba gravemente lesionado. El parque entró en estado de emergencia para atenderlo e intentar salvarle la vida, sin embargo, su cuadro se complicó de manera acelerada.“Su muerte ocurre por graves complicaciones en su salud causadas por los severos y contundentes golpes y lesiones que recibió en varias partes de su cuerpo en un cobarde e inhumano ataque que está en vías de investigación.”, dijo la institución.El comunicado también informó que veterinarios realizarán una necropsia para intentar encontrar más detalles de la causa de su muerte.“El animal tenía golpes en todos lados del cuerpo, tenía hematomas a ambos lados del abdomen, tenía un agujero en una pata, tenía golpes al parece con picahielos en la mejilla, una cortada de aproximadamente 15 centímetros en la mejilla”, dijo el director del parque, Vladlen Henríquez.El animal habría tratado de defenderse, por eso tenía una herida, al parecer hecha con un picahielos, en la parte interna del hocico.“Las más graves para mí han sido las que tiene en la mucosa oral, que son las que desde un principio le impidieron ingerir alimentos, no podía ni abrir el hocico. Eso nos dificultó el tratamiento porque tampoco pudimos tener libre la vía oral para medicarlo, únicamente vías parenterales”, explicó Virna Ortiz, coordinadora del departamento de veterinaria.Comentó que aunque este tipo de animales no son dóciles, sí están acostumbrados a que la gente se acerque. Considera que fue atacado cuando estaba dormido, ya que es cuando sale del estanque.“Realmente, estamos nosotros como parque zoológico desconcertados, queriendo encontrar una explicación de qué pudo llevar a personas a cometer eso”, expresó.Por el estrés del ataque desarrolló un cólico y no podía defecar y tampoco se alimentaba. Todas las heces que tenía en su organismo empezaron a descomponerse, a producir gases, entonces el ejemplar ya estaba toxémico.El parque zoológico tiene un presupuesto anual de $700,000 y cerca de $250,000 son destinados a la alimentación de los 630 animales que resguarda. La mayoría nacidos en cautiverio. Del total de especies, 603 son rescates de tráfico ilegal, localizaciones, decomisos y donaciones.El jaguar Greco fue rescatado de un circo y tiene problemas de osteomielitis en una pata, la puma Viruta permaneció mucho tiempo en un kennel y llegó con las patas torcidas, con tratamiento lograron hacer que caminara de nuevo.“En ese sentido, el parque zoológico actualmente funciona como un centro de resguardo y de rehabilitación de especies de fauna silvestre”, dijo el director.En coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tienen un centro de atención de los animales que son rescatados, decomisados o atropellados. Luego de rehabilitar a los animales rescatados, se entregan al MARN en caso de que puedan ser readaptados y liberados nuevamente, dijo el director.Si esto no es posible, entonces las especies pasan a quedarse en las instalaciones del parque.