Gustavito murió por hemorragia pulmonar: FGR

La necropsia practicada al hipopótamo Gustavito reveló que la causa de su muerte fue una hemorragia pulmonar. El hipopótamo tenía una obstrucción que no le permitía defecar y esa obstrucción le provocó defecar a través de vómitos, que luego fueron aspirados por sus fosas nasales. Sus pulmones se llenaron de heces y eso le provocó una hemorragia y la muerte, según explicaron ayer los fiscales de la unidad de medio ambiente de la Fiscalía General de la República (FGR).“El informe de la necropsia que nos llegó nos reveló que la causa de muerte fue la hemorragia pulmonar, pero también nos reveló que Gustavito no tenía heridas provocadas por objetos cortopunzantes o picahielos, como se dijo inicialmente. También tenía heridas en la boca, pero que concuerdan con sus colmillos”, dijo el fiscal Miguel Juárez.El fiscal explicó que, a pesar de que la necropsia descarta heridas, hay dos líneas de investigación: la primera es en atención a la versión que dio la Secretaría de Cultura (SECULTURA), que atribuyó la muerte de Gustavito a un ataque con armas cortopunzantes; y la segunda hipótesis es que hubo negligencia por parte de las autoridades del zoológico, para dar tratamiento a los problemas estomacales del animal.“Aunque ya tenemos el informe de la necropsia, aún no descartamos la hipótesis de que Gustavito fue atacado y por eso es una de las dos líneas de investigación en este caso”, explicó el fiscal.El director del zoológico, Vladlen Henríquez, fue citado ayer en la Fiscalía para ser interrogado sobre la muerte del hipopótamo. Durante el interrogatorio mantuvo su versión de que el animal fue atacado.“Vamos a mantener la versión (de que Gustavito fue atacado) y vamos a esperar que las investigaciones continúen”, dijo escuetamente el funcionario al salir del interrogatorio.Uno de los sindicatos de SECULTURA fue el primero en señalar que esa secretaría había mentido sobre la causa de muerte del hipopótamo. La secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado, será interrogada hoy en las oficinas de la Fiscalía.Los fiscales también explicaron la razón por la cual el hipopótamo fue enterrado unas horas después de su muerte, lo que, según ellos, no afectó la investigación científica. “Los veterinarios del zoológico, así como veterinarios ajenos al zoológico, concluyeron en que lo mejor era enterrar a Gustavito lo más pronto posible, para evitar su descomposición y contaminación del ambiente en que se encuentran otras especies que podrían enfermar por la contaminación. Por eso el entierro no fue exprés, sino una necesidad de hacerlo así”, aseguró Juárez.Los investigadores también detallaron que solicitaron que veterinarios externos al Zoológico realizaran la necropsia, con el objetivo de que el informe fuera imparcial y no tuviera algún tipo de manipulación. Esta semana también serán citados a declarar los veterinarios y los agentes privados de seguridad del zoológico.“La unidad de delitos especiales de la DCI está realizando el proceso de investigación. Entendemos que a través de las redes sociales se especule mucho sobre esto, pero nosotros como en todo proceso de investigación, tenemos que ser cautos”, dijo, en tanto, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto.El criminalista Ricardo Sosa consideró, por su parte, que la versión inicial de las autoridades fue extemporánea, frágil y sin evidencias fehacientes. “La necropsia que confirma mi hipótesis inicial, que indicaba nula posibilidad de ataque”, comentó.