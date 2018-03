Gustavito murió por hemorragia pulmonar y no tenía heridas de picahielo: FGR

Lee también

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta tarde que ya recibió los resultados de la necropsia realizada al hipopótamo Gustavito, que falleció dentro del Zoológico Nacional."Hemorragia pulmonar es la causa de muerte, según necropsia. No se notó penetración de picahielo, como se dijo inicialmente", dijo uno de los fiscales que desarrolla la investigación. Además, el informe señala que el hipopótamo tenía heridas en la boca que podrían haber sido producidas por sus mismos colmillos.Estos hallazgos contradicen lo dicho por las autoridades de la Secretaría de Cultura (SECULTURA) y la dirección del Zoológico, que aseguran que Gustavito fue atacado con picahielo , entre otros objetos.La hemorragia pulmonar, que causó la muerte de Gustavito, fue porque no podía defecar y entonces vomitaba. El vómito fue aspirado por sus fosas nasales y llegaron hasta sus pulmones, según el informe de necropsia que recibió FGR.Esto coincidiría con la versión de los trabajadores del parque, que aseguran Gustavito estaba enfermo desde hace más de dos semanas de su sistema digestivo, hasta el punto en que le sacaron coágulos de sangre vía anal en los días antes de que muriera.Hay dos líneas de investigación en la Fiscalía: si hubo negligencia o si hubo un ataque armado en contra de hipopótamo."Como FGR pedimos que fueran veterinarios ajenos al Zoológico los que hicieran necropsia. Entierro fue exprés para evitar contaminación", dijo Mario Salazar, de la FGR.Esta mañana, el director del Parque Zoológico Nacional llegó a dar su declaración ante un citatorio de la Fiscalía. No obstante, se negó a hablar ante la prensa sobre lo sucedido, argumentando que no estaba autorizado para hacerlo, a pesar que fue un hecho sucedido al interior del recinto que él tiene a su cargo.Por su parte, aunque hoy también fue citada la secretaria de Cultura, ella acudirá hasta mañana debido a que aseguró que no podía asistir este miércoles ante la FGR.