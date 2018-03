Gustavito se hirió con hierros de estanque, según trabajadores del Zoológico

Lee también

La hipótesis de los trabajadores del Zoológico, sobre la muerte del hipopótamo Gustavito, es que estaba enfermo del estómago y no había tenido apetito por más de una semana. Estaba tan débil que se caía constantemente en el estanque donde permanecía. En ese estanque, desde su construcción, habían unos hierros que podrían haber provocado las heridas al hipopótamo cuando se caía.La peor caída de todas fue la de una tarde de la semana pasada en la que, cuando Gustavito se paró al filo del estanque y por su debilidad cayó sobre los hierros, se hirió la cabeza, según explicó a LA PRENSA GRÁFICA el secretario del sindicato de los trabajadores de la Secretaría de Cultura (SITRAMEC), Ricardo Amaya."18 días antes de su muerte se había enfermado. Eso fue comunicado oportunamente y los veterinarios lo atendieron, pero no le dieron seguimiento a su caso. Después de haber sido atendido, Gustavito siguió sin ganas de comer y se sentía muy débil. Por su debilidad es que se caía y se hería solito. Aquí hay negligencia del director del Zoológico y de los veterinarios", dijo Amaya.De acuerdo con el sindicato no hubo mano criminal en la muerte del hipopótamo."No puede ser que haya mano criminal en esto. Cuando murió, según los trabajadores del Zoológico, le sacaron vía anal unos coágulos de sangre junto con el zacate. Es decir aún estaba enfermo del estómago", dijo Amaya.El secretario también denunció que el entierro exprés del hipopótamo ha dejado más dudas que respuestas."Si todo es así como lo han dicho los trabajadores del Zoológico, que se trata de negligencia, ese entierro ha impedido hacer una investigación científica de lo que sucedió", dijo Amaya.