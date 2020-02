Gustavo López renunció a la presidencia de ARENA

A menos de cinco meses de haber asumido un cargo que dura tres años, Gustavo López Davidson renunció a la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) para enfrentar un proceso judicial.

En noviembre del año pasado, por órdenes del presidente Nayib Bukele, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, lo denunció por supuesta estafa en un intercambio de armas entre la empresa CENTRUM y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

Ayer, por la mañana, ARENA convocó a una conferencia de prensa en las instalaciones del partido, ubicadas en la colonia Flor Blanca. Acompañado de algunos miembros del Coena, concejales y de otros militantes, López Davidson anunció su decisión de separarse de la dirigencia, no del partido.

"Hoy vengo ante ustedes con mucha responsabilidad a decirles que me aparto de la presidencia de ARENA, jamás de mi partido. Es un buen momento para definir las acciones por difamación y calumnia que he sido objeto por parte del ciudadano presidente, Nayib Bukele. Ataques que he sido objeto por ser el presidente de ARENA, solo para también dañar al partido", declaró.

López Davidson señaló que Bukele dio órdenes para que presentarán un caso contra la empresa CENTRUM y de la cual es accionista. Aseguró que se aparta del cargo porque no permitirá que por afectarlo a él o su empresa, también manche al partido.

El empresario farmacéutico sostuvo que el "accionar" de Bukele no ha sido positivo para buscar entendimientos, pese a que desde el primer día que asumió las riendas del país le extendieron la mano.

El director de comunicaciones del Coena, Mauricio Cuéllar, explicó que no harán otras elecciones internas, pues los estatutos establecen que ante una renuncia el cargo lo asume el vicepresidente de Ideología, en este caso es Érick Salguero.

Esta es la segunda renuncia que enfrenta ARENA, el principal partido de oposición. En junio del año pasado, también dejó el cargo Mauricio Interiano luego de presiones internas tras la derrota de las elecciones presidenciales del 3 de febrero.

La renuncia de López Davidson llega faltando casi un año para las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa, Parlacen y Concejos Municipales.

El diputado Gustavo Escalante dijo que espera que la renuncia obedezca a que se dio cuenta que ha sido "un mal líder" y no a que posiblemente haya una orden de captura en su contra.

Escalante es uno de los cuatro diputados areneros disidentes y a favor del gobierno. Dijo que conoce "muy poco" al nuevo presidente de ARENA , pero cree que puede dar un giro al partido.