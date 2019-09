Gustavo, el adolescente que representará a El Salvador en atletismo en el CODICADER en Costa Rica

Gustavo Adolfo Nolasco Argueta es un adolescente de 13 años originario de Osicala, Morazán. Recientemente participó en los juegos clasificatorios que realizó el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) en el Estadio Mágico González, en el que resultó ganador de los 100 metros en atletismo.

A raíz de su triunfo, Gustavo representará a El Salvador en los próximos Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (CODICADER) que se realizarán en Costa Rica del 13 al 21 de octubre.

Apoyo para su viaje en los Juegos del CODICADER

Gustavo, quien es un adolescente con autismo y síndrome de asperguer, ha sido apoyado durante el proceso por su madre María Vilma Argueta así como por Ramón Arístides Argueta, quien es director del centro escolar del cantón Llano Alegre donde actualmente estudia sexto grado y sus compañeros de clase.

Argueta fue una de las principales personas que animó a Gustavo para que representara a El Salvador en los próximos juegos del CODICADER, debido a que él no quería asistir. El adolescente accedió y a cambio pidió que le regalen un juego de dinosaurios de “legos” por la medalla, porque él es amante de estos animales prehistóricos.

“Lo motivé y le dije que iba a ser premiado en Costa Rica, entonces él me comentó que solo medallas le daban y yo le dije que si no le gustaban que me las regalara y que yo le iba a dar un regalo acá; entonces me pidió un dinosaurio armable; así que estoy con ese compromiso de darle eso para que asista a ese evento deportivo”, explicó el director.

La satisfacción de la comunidad educativa

Entre las materias favoritas de Gustavo está educación física, pues atletismo es el deporte con el cual se destaca.

“Con Gustavo se ha venido trabajando desde hace varios años la forma en cómo tratarlo a él, porque en algunos momentos cuesta que acepte algunas situaciones. El año pasado aceptó ir a participar al Mágico González y en esa ocasión ganó el segundo lugar en los 100 metros planos; este año también nos hizo la invitación el INDES de acá del departamento para que participaran los mismos estudiantes que fueron el año pasado que tuvieran alguna capacidad especial y gracias a Dios este año con Gustavo se obtuvo el primer lugar en esta prueba de 100 metros en la categoría de 13 a 14 años”, agregó el director.

Hasta la fecha no ha dejado de entrenar. Lo hace durante la semana, en la cancha de básquetbol del centro escolar de su querido cantón Llano Alegre.

Gustavo hace un doble esfuerzo durante sus prácticas. Algunas veces se cansa rápido, más que los otros adolescentes de su edad; sin embargo, la velocidad es su punto fuerte en el deporte de atletismo.

Gustavo dijo que se siente muy bien al saber que irá a participar en los próximos Juegos Estudiantiles.

Esfuerzo y dedicación pese a los obstáculos

Sus padres se enteraron del diagnóstico de Autismo y Asperger cuando Gustavo tenía cuatro años de edad, por lo que iniciaron un tratamiento que duró cinco años en el Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR), en San Miguel.

Gracias al tiempo que estuvo en tratamiento, Gustavo pudo asistir a una escuela tradicional en lugar de una especial.

Además de atleta, Gustavo es muy aplicado en las diferentes materias que le imparten los maestros.

“Él es muy inteligente y responsable, acá con la mayoría de los compañeros maestros va bien; busca su teléfono o la tablet para hacer sus tareas”, añadió su madre, quien también le imparte la materia de matemáticas.