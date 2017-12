Gutiérrez enumera fracasos que el FMLN tuvo durante 2017

Que el éxito se mide con base en el logro de propósitos y que como el Gobierno de El Salvador (GOES) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no se propusieron lograr cambios para el país durante 2017, se puede decir que tuvieron éxito, aseguró el analista político y exmiembro de la guerrilla Dagoberto Gutiérrez.

De acuerdo con el analista, el GOES, liderado desde 2009 por el FMLN, para 2017 no tenía entre sus propósitos alcanzar reformar valiosas en salud o educación; tampoco pensó en mejorar la economía nacional. Gutiérrez consideró que a la llegada del FMLN al Ejecutivo retomaron las acciones que los gobiernos de ARENA venían realizando.

Precisamente en esos rubros Gutiérrez mencionó que están los mayores fracasos que el Gobierno tuvo en 2017.

“Hay un gobierno exitoso, un gobierno exitoso es que ocurre que el éxito vos lo medís a partir del logro de tus propósitos y tus proyectos; así se mide el éxito. ¿Este Gobierno se propuso realizar transformaciones en el país? No. ¿Se propuso una reforma educativa importante? No. ¿Una reforma de salud importante? No. ¿Se propuso la transformación de la economía? No, se hicieron neoliberales, adoptaron y se adaptaron al mismo modelo que se venía desarrollando desde hace décadas. Este Gobierno se propuso cambiar la manera de ejercer el poder político? No. Entonces, ¿ha fracasado este Gobierno al no lograr eso? No, es que no es eso lo que se habían propuesto”, dijo el analista en la entrevista “Frente a frente”.

De igual forma, el analista dijo que durante 2017 las pandillas consolidaron su poder territorial, su fuerza política, y esto demuestra que el Estado ya no tiene el control en el país.

Además, el catedrático criticó que la forma en que miden los éxitos del Gobierno sea en relación con lo que ARENA hizo.

“Medir siempre su gestión a la luz de lo que ARENA había hecho o no había hecho. La justificación de varias cosas que ellos hacen o no hacen está en ARENA; entonces, el parámetro de su cabeza sigue siendo ARENA”, declaró Gutiérrez y agregó que el FMLN se convirtió en un grupo de poder que no dialoga.