Gutman: No sigan mirando como críticos de cine la realidad de El Salvador

Cinco mil jóvenes viajaron desde el interior del país, y desde tempranas horas de la madrugada, en buses que los trasladaron hasta el monumento Salvador del Mundo. Jóvenes movilizados por la Fundación Forever, enfocada en buscar y garantizar oportunidades de educación media y superior a la juventud salvadoreña.

Vestidos de blanco en su mayoría, con jeans y gorras, cargando pancartas y aguantando los implacables rayos del sol, se reunieron en torno a una Fiesta de Integración.

Animados por las baterías de las bandas Frigüey y R.E.D.D., los miles de jóvenes gritaron felices, vitorearon, bailaron y cantaron a todo pulmón, pero también tuvieron espacio para reflexionar sobre el significado de la cultura de la integración.

De esto último se encargó el presidente de la Fundación, Alejandro Gutman, quien logró captar la completa atención de los jóvenes cuando les habló de las que deberían ser sus metas en la vida: más allá de graduarse, colgar un titulo en la pared y conseguir un empleo, sumarse a la cultura de la integración.

" Yo me preocupo cuando dicen: No hay trabajo. ¿Dónde están los psicólogos o asistentes sociales y todos los profesionales que se gradúan cada día de las universidades? ¿Y los estudiantes de cuarto y quinto año que ya están empezando a prepararse y a un paso de convivir con la realidad, de convivir con esa posibilidad de transformación, porque han sido supuestamente educados en cuestiones técnicas, pero no en cuestiones de integración? Hay trabajo", les dijo.

Y agregó: "Ahora bien, si estamos buscando trabajar en una organización internacional y ese es nuestro objetivo, estamos recontra jodidos. Si ese es nuestro objetivo como seres humanos, en un país que necesita imperiosamente que sus profesionales se den cuenta de qué se trata El Salvador, estamos jodidos. Deberíamos sentir vergüenza si ese es nuestro objetivo único en la vida", destacó.

Pero Gutman no solo se dirigió a los jóvenes, también hizo un fuerte llamado a las instituciones estatales, organismos internacionales y hasta a la embajadora de Estados Unidos, Jean Manes.

"Hoy se hizo una carrera. Los muchachos fueron a correr. Entiendo que la embajadora de los Estados Unidos estaba allí. Con todo el respeto y el cariño del mundo hacia la señora: entiendo que era por un motivo fundamental, que era por la pacificación, pero yo les quiero contar que en sus manos (las de Jane Manes) está parte de la solución de esto; que en las manos de USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) que hace un año entregó 42 millones de dólares para programas que podrían ser 10 veces más eficientes, está parte de la solución el país; que en manos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y de las Naciones Unidas está parte de la solución del país", señaló.

"No sigan mirando como críticos de cine la película que se proyecta, porque no son críticos de cine y paren un poco con la industria de la impresión de libros. Deben tener otra participación. No pueden seguir cayendo en esos laberintos intelectuales o burocráticos, hay algo que es mucho más importante que eso: la gente que se muere antes de tiempo en El Salvador, la gente que se va a dormir con un grave dolor de estómago del hambre en El Salvador, la gente no tiene oportunidad de salir adelante, de salir de la pobreza, porque los programas de prevención nos llevan a un embudo sin salida, no son suficientes. Hay que evolucionar".

A los políticos, enfocados en sus giras propagandísticas, en sus promesas electorales y en sus campañas de peticiones de voto, también los criticó por no haberse sumado al evento: "Los políticos podrían tener un manto de humildad y haberse hoy hecho presentes para entender un poco de qué se trata esto, para escuchar a su pueblo, y también las organizaciones internacionales, que se dieron cuenta todos de lo que hoy iba a ocurrir, podrían haber venido con un manto de humildad, a ver si por allí estaban equivocados en la utilización de los recursos", manifestó.

Para el presidente de Forever, el llamado fue igual de fuerte para los jóvenes que se ven beneficiados con las más de 1,600 becas de estudio que ha otorgado la Fundación, a quienes les explicó que la cultura de la integración no se trata solo de aprovechar esas oportunidades únicamente para la superación personal, sino para mejorar la sociedad.

"A a esos que se preparan intelectualmente, a esos que hoy están en las universidades, a ver si se dan cuenta de que hay que formarse de cara a la realidad de este país para transformarlo, eso es sagrado, es tan importante como colgar el cartelito de graduados en la pared", les recalcó.

En ese mismo sentido, la exministra de Educación Darlyn Meza anotó que participar de la cultura de la integración significa crear nuevos referentes y nuevos conceptos sociales que ayuden a comprender que el país no va a salir de la crisis si no se participa de forma integrada en la construcción de un nuevo país.

"La idea es que cuando se gradúen consigan un trabajo, sí, pero también que sigan ayudando en sus comunidades; es decir, no se trata de que me gradúo y me olvido de mi familia, sino de seguir apoyando mi entorno familiar y social para las futuras generaciones. Hay algo más que dar", declaró.

MINUTO DE SILENCIO

Durante el evento, fue importante un minuto de silencio en honor a la memoria de dos jóvenes hermanos que fueron asesinados a tiros a manos de pandilleros hace dos semanas, Jasson Alessandro Rodríguez Orellana, de 18 años, y su hermano Johan Yahir, de 15.

"Perdón por no haberlos podido salvar", expresó Gutman ante los asistentes, entre quienes se encontraba el padre de las víctimas.

Para Darlyn Meza este caso es un claro ejemplo de que la base de un buen sistema de prevención de violencia es garantizar que todos los jóvenes del país se gradúen de bachillerato y dispongan de la posibilidad de culminar también una carrera universitaria.