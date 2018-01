Gutman: programas de prevención no funcionan

Luego de que la semana pasada asesinaron a un estudiante becado de la Fundación Forever y su hermano (Jasson Alessandro Rodríguez Orellana, de 18 años, y su hermano, Johan Yahir, de 15) ayer Alejandro Gutman, presidente de la institución, condenó los hechos y afirmó que los planes gubernamentales para prevenir la violencia no tienen ningún modo de mejorar ni la seguridad ni la pobreza que existe en El Salvador.

“Lo que sí estoy seguro es de que los programas que ha creado de prevención el Gobierno, sobre todo influido por las organizaciones internacionales, no tienen ninguna chance de mejorar los niveles que existen hoy, ni muchísimo menos mejorar los índices de pobreza, porque no están orientados para que la gente salga de sus condiciones de pobreza porque no entienden, no van, no conocen, no hay un interés de compromiso por transformar esas realidades”, expresó .

Gutman asegura que el Gobierno tiene que buscar la manera de reconsiderar seriamente el modo de utilizar los recursos con los que cuenta para combatir la situación de violencia que aqueja a la población y de ese modo impactar, así como transformar El Salvador para bienestar de la sociedad; sin embargo, hasta ahora no hay un interés para hacerlo.

“Quisiera saber cuando las organizaciones internacionales, los políticos muchas veces, hablan de programas de prevención qué es lo que pretenden realmente si pudieran ser más explícitos, qué se pretende realmente conseguir, son todos paliativos que duran un ratito todos sus programas, ni que le pusieran 100 veces más, están equivocados en el diagnóstico”, dijo el presidente de la fundación.

Además, Gutman advierte que es importante que se pueda construir una cultura de integración en la sociedad para evitar los altos índices de violencia, y que para eso tiene que iniciar desde ya toda la sociedad, para combatir la fuerte desintegración que desde tiempos pasados existe en el país y lo que genera más violencia.

Para poder iniciar una cultura de integración en medio de tanta violencia la Fundación Forever, con el apoyo de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), realizará el domingo 21 de enero de 9 a 11 de la mañana en la plaza del Salvador del Mundo una concentración en la que se espera que participen unas 5,000 personas, con el objetivo de visibilizar la construcción de una cultura de la integración.

“La cultura de la integración llegó al país para quedarse y cambiar las condiciones de vida de muchas personas, en especial de los jóvenes, vamos a tener un evento el próximo domingo 21 de enero”, expuso Manuel Flores, presidente de ASDER.

Cambio lento

El presidente de Forever es claro en decir que es extraño pensar que las cosas puedan cambiar de manera radical, ya que eso es deber de la sociedad en general.



5,000

son las personas que Fundación Forever espera concentrar el domingo para visibilizar la cultura de la integración.



21

de enero las personas podrán integrarse a la actividad de Forever a las 9 de la mañana en el Salvador del Mundo.