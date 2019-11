"Ha valido la pena todo el esfuerzo y sacrificio"

Luego de los dos días que duró la PAES, a Fredy Fernando Contreras Álvarez no le quedaba la menor duda de que su nota no iba a ser menos de 9, ya que asegura que se preparó lo suficiente para enfrentar el reto que afronta todo estudiante que cursa su segundo año de bachillerato.

Fredy, con una nota global de 9.6, fue el mejor puntaje de los institutos públicos a escala nacional, situación que reconoció que nunca se imaginó que pasara.

"Mis compañeros me decían que había un 9.6 de calificación y que seguramente era el mío pero yo les decía que había que esperar, no me quería emocionar. Fue una sorpresa enorme tener la nota más alta y ha valido la pena el esfuerzo y sacrificio, ya que es un trabajo de años", expresó el estudiante del Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya, de Santa Rosa de Lima, La Unión.

Cuenta que su madre, Ada del Carmen Álvarez, tiene un comedor en Santa Rosa de Lima y su padre, Fredy Cecilio Contreras, es comerciante en pequeño. Vive con su madre y su hermana Brenda Marisol Contreras, de 22 años; ya que sus padres se separaron hace un tiempo, pero asegura que visita los fines de semana a su padre, y él está pendiente siempre de sus estudios.

Sus estudios previos al instituto los realizó en el Centro Escolar Presbítero José Matías Delgado, siempre en Santa Rosa de Lima, y asegura que desde pequeño obtuvo buenas calificaciones, era participativo en clases y le interesaba mucho el estudio.

Manifiesta que le interesa mucho la lectura y sus libros preferidos son los de historia, política y ciencia ficción, los cuales asegura que los lee completos y la compresión lectora que le enseñaron, le han servido para adaptar lo que dicen en los libros a la actualidad.

El estudiante tiene una participación muy activa dentro de su comunidad, es parte de un grupo de teatro. Quiere estudiar administración de empresas.

Los promedios obtenidos en la PAES fueron de: Matemáticas y Lenguaje 10, mientras que Estudios Sociales y Ciencias Naturales 9.2.

El esfuerzo que hizo todo el año para estudiar, manifiesta que lo vio recompensado con los promedios finales y en especial en Matemáticas, en la cual fueron preparados por una docente que se empeñó en que todos lograran comprender los temas.

"La docente Ada Marleny Villafuerte hizo un gran trabajo con nosotros, ya que nos preparó con ejercicios de PAES desde el 2008 al 2018, hacíamos grupos de trabajo donde defendíamos la nota grupal, nos ponía a trabajar bajo presión, con cronómetros, lo que nos sirvió para trabajar de esa manera en la PAES", expresó el joven.

El de matemáticas asegura que lo resolvió aproximadamente entre 30 y 45 minutos y el que más se le dificultó fue el de Ciencias Naturales.

"Los docentes esperaban mucho de mí, estoy orgulloso de no defraudarlos, ya que todos me ayudaron mucho y a mis compañeros, además de los maestros que he tenido a lo largo de mis años de estudio, que han sido clave", mencionó Contreras.

Su compañero y amigo Jonathan Isaí Cruz, quien tuvo una nota de 9.36, se mostró contento con el logro de Fredy y destacó que para el estudio es una persona muy responsable.

"Es un logro para el instituto y me siento feliz por él y es digno de admirar. Es muy responsable y obstinado para lo que se tiene propuesto y si tiene una meta, tiene que cumplirla, es perseverante", dijo Cruz, quien cuenta que tiene varios años de ser su amigo.

TEATRO

Pero la vida de Fredy no solo pasa en la lectura, los estudios, sino que también pasa por su involucramiento en la parroquia de Santa Rosa de Lima, de donde es el encargado del grupo de acólitos y forma parte del grupo de teatro de la iglesia.

"A los 13 años ingresé a la iglesia y también al grupo de teatro, me alejé un poco cuando entré a bachillerato y hace dos meses me he incorporado nuevamente al grupo de teatro", añadió.

El 4 de diciembre cumplirá 18 años y le falta aún cursar el tercer año de bachillerato técnico vocacional en serviempresa, implementado en su primera vez por FOMILENIO II, por lo que el próximo año será la primera graduación de este tipo de bachillerato en el instituto.

Manifiesta que hasta la fecha no le han comunicado si el Ministerio de Educación le brindará alguna beca para sus estudios universitarios, pero asegura que debido a su pasión por las matemáticas, quiere estudiar la licenciatura en Administración de Empresas.

"Si me apoyan yo voy a estar contento que mis papás estén más tranquilos, ya que les ha costado ya que las condiciones económicas no son tan favorables, así que eso servirá de mucha ayuda", contó el estudiante, quien dijo que cuando le dio la noticia a su madre, lloraron de la alegría y recordaron de los sacrificios que han pasado.

También formó parte este año del proyecto de la comunidad lectora que ha impulsado en distintos centros educativos FOMILENIO II.

"Es un orgullo que un estudiante tan destacado como Fredy Contreras forme parte del programa y haya estudiado el bachillerato técnico vocacional de serviempresas", manifestó Soledad Cardenal, gerente de calidad de la educación de FOMILENIO II.