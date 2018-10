Habilitado en Los Chorros: Termina protesta de policías, PNC dice que eran "vendedores"

El paso en la carretera Panamericana, en el tramo conocido como Los Chorros, fue bloqueado totalmente a eso de las 6:30 de la mañana de este martes por personas que se identificaron como policías y exigieron mejoras laborales. Cerca de las 7:30 fue habilitado un carril por sentido y a las 7:50 se restauró el paso por completo.

La protesta se hizo cerca de la colonia Las Delicias y abarcó ambos sentidos, es decir, bloqueó tanto los carriles hacia occidente como hacia Santa Tecla.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

Los manifestantes tapaban sus rostros con gorros pasamontaña o pañoletas, y portaban pancartas con las que se identificaban como “Patriotas". Se ayudaron de la quema de llantas para mantener el bloqueo.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

"Estamos cansados. El nivel básico está poniendo la sangre y al nivel básico no se le está reconociendo absolutamente en nada. Si no vienen las altas jefaturas no levantamos el bloqueo, y después de estos bloqueos seguirán otros más extensos", vociferó uno de los que protestaban. "No es el Movimiento de la Policía, somos Patriotas, en Patriotas cada quien es líder. Y Patriotas va a seguir manifestándose y va a seguir haciendo acciones más fuertes", añadió.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

"Queremos aumento salarial. Es lo que todo mundo pide. Estamos dejando familias, estamos dejando seguros miserables... no tenemos manera de sacar adelante a nuestra familia con los sueldos del básico. Los aumentos solo vienen para el nivel ejecutivo y superior", denunció.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

Cientos de automovilistas se vieron varados en la carretera, ante la imposibilidad de tomar vías alternas.

Foto de LA PRENSA/Marcelo Betancourt

Elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) se dirigían al lugar del bloqueo para intervenir, dijo una agente de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), a eso de las 7:30 a.m. Según ella, los miembros de la UMO no llegarían a "dialogar", porque esto "ya había ocurrido" y su tarea sería "restituir el orden".

Policías cierran el paso en Los Chorros. Foto: Twitter / @jsam712002

Por su parte, el exdirector de la PNC, Rodrigo Ávila, actual diputado de ARENA en la Asamblea Legislativa, consideró que "no le ayuda a la mayoría de policías que se realicen este tipo de acciones que afectan a la población" y que aunque "la demanda puede ser justa" la medida "no es una conducta adecuada".

"Hago un llamado a que si son miembros de la policía, que recapaciten", dijo durante una entrevista en Noticiero Hechos, de Canal 12. "Nosotros (diputados) estamos precisamente trabajando para apoyarlos... pero eso que están haciendo en las calles, viniendo de policías activos, no está bien", dijo.

Mientras tanto, en la cuenta oficial de Twitter de la PNC, la institución niega que los manifestantes pertenezcan a la corporación. "No son policías como informan algunas fuentes", se lee.

"Según información recolectada en el lugar del bloqueo, son vendedores del mercado los que han cerrado la carretera. Escarapelas y uniformes usados por los bloqueadores de la vía son falsificados. Práctica también realizada por la delincuencia. Unidades policiales investigaron los hechos para deducir responsabilidades", asegura la PNC.

Una oficial de Tránsito en el lugar del cierre dijo que "no podían asegurar que eran policías" porque andaban los rostros cubiertos. También dijo que le pareció notar la presencia de custodios de Centros Penales entre los manifestantes.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública emitió un comunicado en el que "condenan la obstaculización de vías públicas por falsos policías" y advierte que "la utilización de emblemas de la PNC para actividades contra el orden público o contra la libre circulación de las personsa, es un grave delito y será objeto de investigación, persecución y detención en flagrancia".

Sin embargo, el comunicado contrasta con lo ocurrido esta mañana, pues ninguno de los que la PNC tilda de vendedores disfrazados de falsos policías fue capturado por ese delito.

El comunicado también pide a los medios de comunicación no creer la versión de los manifestantes que "afectan la institucionalidad del país". "Esconden su identidad y no es posible afirmar que son policías", concluye.