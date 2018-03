Habitantes asumen la reparación de puente

Lee también

Los habitantes de la colonia Villa Chentilla de la ciudad de Usulután se encuentran realizando obras de reparación en un puente de la zona que estaba deteriorado desde hace mucho tiempo, utilizando para ello fondos propios y donaciones.La iniciativa de repararlo surgió, según los vecinos, luego de enviar varias cartas e incluso visitaron la alcaldía de Usulután para solicitar apoyo para la reparación de la infraestructura, pero no tuvieron respuesta favorable.“El puente estaba malo, habíamos ido a dejar solicitudes y el alcalde (Miguel Ángel Jaime) nunca nos contestó ninguna solicitud. Decidimos apoyarnos con las comunidades aledañas”, indicó Ana Margarita Rodríguez, residente en la zona.Ella asegura que algunos habitantes ayudaron con dinero en efectivo, mientras otros compraban directamente las bolsas de cemento y las entregaban.La obra de albañilería fue realizada por vecinos quienes no han cobrado por el trabajo; además, otra persona les prestó una máquina de concreto para agilizar la intervención.El puente es necesario, según los pobladores, porque une esa colonia con otras comunidades y el centro de Usulután, ya que por ahí pasan unidades del transporte colectivo.“(El puente) tenía hoyos en el centro, se empozaba el agua y el miedo es que podría empeorar. Desde hace mucho tiempo hemos intentado que nos ayudaran en la alcaldía y nunca nos han dado respuestas, ni este alcalde ni los anteriores, así que toda la comunidad se unió y apoyó este proyecto”, indicó Delia Hernández.Por el momento solo hay un carril habilitado, debido a que les han recomendado que deben dejar que la mezcla colocada se afirme, por lo que en los próximos días esperan habilitar el paso por completo.“Había un gran miedo porque estaba muy deteriorado el puente y pasa gente a pie, en bicicletas, carros y buses, por lo que está bien que se hayan unido todos los de la comunidad, porque si no nos uníamos seguiría igual el puente”, dijo María Ventura.Se intentó conocer la postura del alcalde Miguel Ángel Jaime ante los señalamientos de la comunidad de Villa Chentilla sobre la falta de apoyo, pero no fue posible contactarlo.En reiteradas ocasiones el jefe municipal ha sostenido que se encuentran con dificultades para realizar obras, debido a la falta de fondos en la comuna y que dependen de las gestiones que puedan realizar con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).