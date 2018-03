Habitantes de Jiquilisco están en riesgo por desvío de cauce de río

Lee también

Residentes de la colonia La Presa, en el municipio de Jiquilisco, Usulután, están preocupados debido a que el cauce del río El Paso se ha desviado desde hace dos años, provocando inundaciones en viviendas y cultivos de la zona en la época de lluvias. El sector donde se observa el desvío del cauce del afluente divide a esta colonia y al cantón Chaguantique de Jiquilisco, y según los habitantes, en ese lugar se unen las aguas provenientes de ríos y quebradas de otros municipios del departamento.Los pobladores afirman que el desvío del cauce comenzó levemente desde hace cinco años, pero que en 2015 fuertes lluvias empeoraron la situación y el agua llegó a las viviendas, a pesar de estar alejadas de donde se desvía el río. Alicia del Carmen Rodríguez, habitante de la zona, explicó que el cambio de trayectoria del río se debió a la acumulación de tierra, desechos y árboles.“El desvío del cauce afecta los potreros, los animales llegan a la colonia donde habitamos. Queremos que el río busque su nivel de donde era antes, que vuelva a la normalidad, ya que nos está afectando los cultivos”, manifestó Rodríguez.Josefa Sánchez de Bonilla expresó que las plantaciones de maíz, pipianes y plátanos, entre otros productos, se han perdido en años anteriores por esta situación.Los afectados solicitaron a las autoridades responsables un dragado del río para reducir el impacto de las inundaciones.“No hay que esperar a que haya muertes para solucionar el problema. El río se nos desborda y hay muchos niños y ancianos que en una emergencia no pueden salir rápido de sus hogares. Queremos que traigan máquinas para que puedan solucionar el problema, y nosotros, como habitantes, podemos ayudar”, indicó Bonilla.Cerca de la zona se encuentra Puerto Ávalos, donde embarcan los lancheros y pescadores para navegar hacia la bahía de Jiquilisco. Otro de los afectados, Pablo Antonio Bonilla Iglesias, expresó que han informado del problema a la Alcaldía de Jiquilisco, la Gobernación Departamental y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), pero hasta el momento no han tenido una respuesta favorable al tema. Se intentó conocer la postura de las autoridades municipales y de Gobernación, pero no fue posible contactarlas.