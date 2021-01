Habitantes de Mejicanos denuncian abuso policial

Miedo a la policía. Eso es lo que tienen ahora un grupo de habitantes de la comunidad Las Marías, en San Ramón, Mejicanos, después que el martes 5 de enero un grupo de agentes llegó al lugar para atender una denuncia por hostigamiento y terminaron golpeando a dos mujeres y amenazándolas sacarlas de sus casas por la noche.

El hecho quedó registrado en un vídeo que las ofendidas compartieron a LA PRENSA GRÁFICA y en el que se aprecia a ocho miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaban en la zona, de los cuales al menos tres de ellos usaron la fuerza contra María y su madre, Claudia, ambas habitantes de la comunidad.

Según María, los hechos comenzaron la tarde del martes, cuando su familia hizo un llamado a la PNC para que llegaran a la zona e intercedieran contra el hostigamiento de unos vecinos que usurpan un terreno que no les corresponde.

Primero llegaron dos agentes que se identificaron como miembros de la subdelegación de San Ramón y con ellos tuvieron una plática pacífica.

Pero cerca de las 4:30 de la tarde los mismos dos agentes llegaron acompañados de otros elementos y uno de ellos comenzó a hablarles con prepotencia, por lo que ella sacó su celular y grabó lo que sucedía. Eso fue el detonante para que los agentes comenzaran las agresiones.

"Me intentaron quitar el celular, pero como no tenían una orden no los dejé, así que me toparon contra una malla ciclón y me comenzaron a empujar. Mi mamá se metió a defenderme y también la golpearon. Le rompieron la camisa y hay pruebas en Medicina Legal", narra María, de 25 años de edad y estudiante universitaria.

La presión de los vecinos hizo que los policías retrocedieran y se marcharan. Después de eso fueron a la Fiscalía a poner la denuncia, pero ahí surgió otro problema, pues los policías también llegaron al lugar para "levantar un acta".

Vecinos que acompañaron a las ofendidas dijeron que afuera de la oficina fiscal de Mejicanos escucharon a los policías decir que solo por ser mujeres no les hicieron nada más y que volverían por la noche con órdenes de allanamiento para sacarlas de sus casas. Se llamó a PNC y FGR pero no se pronunciaron al respecto.