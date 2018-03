Habitantes de Santa Gema piden la instalación del servicio de agua

Lee también

Las personas que habitan en las colonias Santa Gema I y II del municipio de Santiago de María (Usulután) tienen la necesidad de contar con el servicio de agua potable, ya que se les dificulta obtenerla y deben recurrir a grandes gastos para lograrlo.María Magdalena Cruz tiene muchos años de vivir en la colonia Santa Gema I y asegura que gasta $2 por barril de agua que una persona llega a comercializar.“A veces se gastan hasta de tres a cuatro barriles diarios cuando hay varias cosas que hacer en la casa. Normalmente se gasta un barril y medio al día, por lo que es un gasto extra que no deberíamos de tener si contáramos con agua potable”, indicó Cruz.Las colonias están ubicadas a un costado de la carretera que conduce del municipio de Santiago de María a la ciudad de Usulután. Otra de las alternativas que buscan los habitantes es ir a traer agua a unos grifos (propiedad de la ANDA) ubicados a pocas cuadras de las colonias, dependiendo de la ubicación de las viviendas.Algunos afectados tienen que recorrer un trayecto considerable en un terreno inestable, con abundantes piedras, lo que hace más complicada la faena. A esto se agrega que hay casas ubicadas en la parte alta. Al querer instalar el sistema de agua potable, la altura sería una de las dificultades.“El agua no subiría hasta las casas que están en la parte alta, solo abarcaría para la zona baja”, consideró Julio Santos, habitante de la zona.Sin embargo, la queja principal es que el agua en los grifos no sale a diario. “Tenemos que ir cántaro por cántaro, y las calles no están en muy buen estado. Además, no cae a diario el agua en esos chorros, a veces pasan varios días sin agua y cuando cae rápido se va, por lo que no todos logramos agarrar agua; es un gran problema estar así”, se quejó Marta Idalia Lemus, quien vive junto con su compañero de vida y dos hijos, que deben comprar agua en un barril a diario para abastecerse.El jueves 29 de diciembre de 2016 la vivienda de una madre y su hija se incendió, por lo que fue difícil para los vecinos ayudar a sofocar las llamas, por la escasez de agua. Esperaron 40 minutos a los bomberos.En las dos colonias hay unas 100 familias, ninguna posee el servicio domiciliar. Algunas (28 aproximadamente) tienen un sistema de captación de agua lluvia instalado en septiembre de 2015 por el Fondo Ambiental de El Salvador, pero no han logrado abastecerse lo suficiente.