Habitantes de caserío La Paz en San Miguel esperan escuela desde hace 15 años

Habitantes del caserío La Paz, cantón Tangolona, en Moncagua, San Miguel, solicitan al Ministerio de Educación (MINED) la construcción de un centro escolar en la comunidad.

Aseguran que los estudiantes de este caserío deben caminar al menos cuatro kilómetros para recibir sus clases en el Centro Escolar Hualamá, ubicado en el vecino municipio de Chapeltique.

Según los pobladores son al menos 224 los estudiantes del caserío con necesidad de contar con una escuela en su comunidad. “Tengo un hijo que no estudia porque está pequeño y como está la situación (inseguridad) me da miedo mandarlo solo, pues en ocasiones aunque uno desee, por trabajo no puede ir a dejarlos”, manifestó Francisco Cruz, vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO), del caserío La Paz.

Añadió, que desde hace 15 años gestionaron en la alcaldía de Moncagua la la construcción de un centro educativo, y que fue hasta el 2021 cuando la municipalidad donó un terreno al MINED para ejecutar la obra.



Patricia Torres, encargada de proyectos de la alcaldía, detalló que el terreno donado al MINED tiene una extensión de 1,972 metros cuadrados, que ya cuenta con los estudios de suelo y la aprobación de la carpeta técnica. Indicó que para iniciar la construcción de la escuela solo falta que la legalización del terreno .

“La construcción de este centro beneficiará a niños de Moncagua y Chapeltique, pues este caserío se encuentra en una zona limítrofe”, comentó Torres.