Habitantes de comunidad Enmanuel marchan hacia alcaldía tecleña

El paso vehicular en el bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue cerrado por habitantes de la comunidad Enmanuel desde tempranas horas de la mañana de este lunes. La vía fue habilitada cerca de las 8:00 a.m. cuando iniciaron una marcha hacia la alcaldía de Santa Tecla.Los habitantes de la comunidad realizan estas acciones para intentar frenar una órden de desalojo de la Cámara de Segunda Instancia.El proceso inició cuando la alcaldía de Santa Tecla acudió a instancias legales para recuperar el terreno municipal que actualmente está ocupado por la comunidad Enmanuel, en la colonia Las Palmeras en la orilla del referido bulevar.El desalojo había sido ordenado para el pasado 4 de enero, pero como para entonces no había sido resuelto si era o no admisible un recurso de amparo interpuesto ante la Sala de lo Constitucional para impedir que la orden se consumara, este fue suspendido por el Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla.Finalmente, el recurso de amparo fue declarado inadmisible y los habitantes deben irse del lugar a más tardar el próximo 22 de febrero.Los miembros de la comunidad Enmanuel piden la suspensión del desalojo y argumentan que las 88 familias que la conforman no tienen dónde irse.