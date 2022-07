Habitantes de finca Santa Elena presentan pruebas de arraigo para evitar desalojo

Personas que habitan en la comunidad de la Finca Santa Elena de Nuevo Cuscatlán acudieron al Centro Judicial Integrado de Santa Tecla para una audiencia por la petición de desalojo que ha hecho la empresa Cayalá en su contra.

Los citados asistieron con pruebas de que han habitado en la propiedad —que adquirió Cayalá en 2015— desde antes que existiera la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, creada en 2009.

"Estas familias, la mayoría son colonos a los que representa esta defensa legal y tienen hasta 30 años viviendo ahí. Este proceso que se está siguiendo es bajo una ley que se creó en 2009. Ellos estaban ahí desde antes, esta ley no les aplica", expresó una de las abogadas de la defensa legal de la comunidad. Como testigos llegaron vecinos nativos de la zona.

La resolución del juez, no obstante, llegará hasta este miércoles para conocer si procede el desalojo.

"Todavía no hay resolución, se va dar el miércoles en el Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán. Nosotros llegamos ahí con fotos, partidas de nacimiento, porque ellos querían decir que nosotros somos invasores", expresó Ricardo Pérez, uno de los miembros de la comunidad.

La empresa ha ofrecido a la comunidad una opción de vivienda en Rosario de Mora, pero los habitantes de la finca aseguran que este no es un espacio digno porque no tiene los servicios básicos.

"Esperamos que puedan ayudarnos con un terreno o con una casa. No estamos dispuestos a irnos a Rosario de Mora porque no hay agua, luz, no hay buen servicio de transporte" expresó una de las habitantes de la comunidad.