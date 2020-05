Habitantes de la colonia Altavista piden comida e insumos con banderas blancas

Varios residentes de la colonia Altavista, en Ilopango, pusieron ayer banderas blancas en las entradas de sus polígonos y en las ventanas y puertas de sus viviendas como una señal de alerta. Aseguran que están el mínimo en productos de la canasta básica y que tienen poco o nada para comer en los siguientes días.

La mayoría de los residentes de la zona son trabajadores del sector informal, muchos de ellos venden en las calles y con la cuarentena especial han dejado de salir y por tanto de percibir ingresos.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/Francisco Alemán

Además, aseguraron que no fueron beneficiados con el bono de $300 que otorgó el gobierno.

"Pedirle al presidente, al gobierno que nos ayude, aquí tenemos ancianos en silla de ruedas, ancianos que necesitan pamper, ensure, que están entre 80 y 890 años", explicó Malvina Isabel Alfaro Funes.



Ella especialmente pidió ayuda para su nieto, que todavía está en el hospital y acaba de nacer. Asegura que sin ingresos y con todo cerrado, no han podido comprarle nada, ni ropa, ni comida, ni pachas. "Les pido ayuda encarecidamente", mencionó.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/Francisco Alemán





Su hija aún está en el hospital después del parto y espera que en unos días esté en casa, por eso está preocupada por la forma en la que proveerá a su nieto.



Los residentes de la zona, también explicaron que algunos deben hasta dos meses de alquiler y que temen ser desalojados de sus viviendas.



"Allí perdone que lo moleste señor presidente o tal vez una empresa que nos quiera ayudar. Aquí ya debemos dos meses de casa, ya están que los sacan al parque con un plástico. Ojalá no vaya a ser así. Les pido que nos vengan a visitar aquí al polígono tres, para que vean las condiciones".



Juana de Siliézar viuda de Ayala, otra de las residentes de la zona, dijo que vive con sus dos hijos y que recibía salario hasta hace poco pero ya le dejaron de pagar.

En ese polígono son unas 540 casas. Los vecinos calculan que al menos la mitad no reciben ningún tipo de ingreso. El otro tiene alguna pensión o sigue trabajando.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/Francisco Alemán

El resto, son principalmente vendedores ambulantes que dicen que ya no tienen para sobrevivir. Solicitan entre otras cosas frijoles, arroz, aceite, leche, y otros insumos de primera necesidad que ya no pueden comprar.



"Yo soy viuda, tengo dos hijos he estado trabajando pero por causa de esta epidemia no estoy trabajando. En un inicio nos dijeron que nos iban a cancelar, pero ya en la última ya no, estamos esperando", explicó Siliézar.

Los vecinos también han escrito parte de sus demandas en telas blancas que pusieron a la entrada del polígono.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/Francisco Alemán

La situación, dicen, se complica día a día, en una zona donde hay bastantes personas de la tercera edad y niños.