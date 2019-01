Habitantes de residencial Don Bosco solicitan terminar obra

Los pobladores de la residencial Don Bosco, de la ciudad de Usulután, se quejan de que los trabajos ejecutados en un carril de la calle que conduce al local del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) han quedado inconclusos de parte de los trabajadores de la alcaldía.

Las reparaciones iniciales se hicieron a la orilla de la carretera, la cual estaba en mal estado. Sin embargo, el trabajo quedó a medias; y el carril, inhabilitado y con muchas piedras.

"No hay por donde pasar, los buses tienen problemas y es un riesgo también en la noche porque no se ve. No sé por qué no lo han terminado y lo han dejado a medias", dijo Rafael Henríquez, vecino del sector.

Henríquez aseguró que el problema lleva dos semanas y que los trabajadores de la alcaldía solo dejaron de llegar y no les han dado razones de su ausencia.

"No hubieran comenzado a hacer nada, si no estaban seguros de que lo iban a terminar. Esto es mucha irresponsabilidad y es un riesgo", expresó Marta Flores.

La calle dañada une a varias comunidades, por lo que es muy transitada por diferentes clases de vehículos.

Un empleado de la Unidad de Mantenimiento de la alcaldía expresó que en los próximos días reanudarán los trabajos, ya que habían tenido problemas administrativos para la adquisición de material.

La condición en que ha quedado la vía es un riesgo para los peatones, pues hay piedra esparcida que sería usada en el proyecto y en las noches la zona permanece a oscuras.