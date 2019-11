Habitantes de residencial Santa Lucía cerraron paso en bulevar del Ejército: reclamaron que trabajos en cárcava no se agilizan

Un grupo de habitantes de la residencial Santa Lucía, en Ilopango, cerró la mañana de este viernes el paso vehicular en el bulevar del Ejército como forma de protesta por la falta de una respuesta oportuna de parte del Gobierno para agilizar los trabajos de mitigación en la cárcava que amenaza con hacer colapsar a aproximadamente 200 viviendas de esa zona.

Los manifestantes cerraron aproximadamente a las 5:40 a. m. los dos carriles del bulevar, a la altura de Cárcel de Mujeres, situación que generó un denso tráfico en el lado que conduce del oriente al occidente de El Salvador.

Esa situación obligó a que decenas de salvadoreños caminaran hacia sus lugares de trabajo para tratar de avanzar y evitar quedar varados por el cierre.

Una de las residentes que se manifestó que la protesta buscó hacer un llamado a las autoridades de Gobierno para que tomen con mayor seriedad la situación de riesgo en que se encuentran varias familias por la cárcava.

Expusieron que la situación es insostenible, luego de que recibir incluso ofrecimientos de dinero para que los habitantes afectados por esta problemática buscaran alquilar otra casa mientras se ejecutan los trabajos de mitigación en la zona.

"Aquí estamos viviendo un calvario. Ellos como están en la comodidad de sus mansiones no saben lo que estamos viviendo acá. Y la ministra de Vivienda, no sé... solo se me quedó el apellido que es Sol vino aquí con la mentira a decir que nos iban a dar a las familias afectadas y que nos habían evacuado $300 mensuales para ir a alquilar y eso es mentira", apuntó la residente.

El paso vehicular fue habilitado pasadas las 7:00 a. m., en medio de un denso tráfico generado en rutas alternas como la carretera de Oro. Los habitantes iniciaron la protesta con una marcha que derivó con el cierre temporal del bulevar del Ejército.