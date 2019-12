Habitantes denuncian alza de asaltos y robos

"Uno camina con un poco de temor por los asaltos que han habido últimamente", manifestó Ana Marisol Ávalos, residente en el barrio Las Flores de la ciudad de Ahuachapán. Él se refiere a los robos que han ocurrido en las últimas semanas en la zona urbana de la cabecera departamental y que se han registrado tanto durante el día como por la noche.

"Lo peor es que algunos de los asaltos han sucedido a pocos metros de la Policía, como cuando los ladrones se metieron en la noche a robar en una venta de celulares", expresó por su parte Mario Góchez.

El ahuachapaneco manifestó que los delincuentes no se detienen aunque existe un sistema de viodevigilancia en las calles principales de la ciudad.

"Se supone que eso podría persuadir a los delincuentes para que no hagan de las suyas, pero no les interesa quizás porque existe el rumor que las cámaras tienen meses de no funcionar", dijo Góchez.

Ante la duda de los ciudadanos sobre el funcionamiento del sistema de videovigilancia, el alcalde Abilio Flores se limitó a mencionar que la información sobre el funcionamiento y estado de las cámaras solamente compete a la Policía y a la Fiscalía.

Tampoco dio información sobre cuantas cámaras se encuentran instaladas en el municipio y si están funcionando en su totalidad.

Sobre los asaltos, personal de la oficina fiscal de Ahuachapán detalló que de acuerdo con información obtenida por el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, delincuentes de otras zonas del país se desplazan hasta la zona urbana de Ahuachapán para cometer los ilícitos.

Afirmaron que se tiene la sospecha de que los delincuentes están organizados junto a otros que operan localmente y de esa manera seleccionan a sus víctimas, que en su mayoría son usuarios del sistema bancario.

"La Policía ha realizado varias capturas en flagrancia. Cuando consultamos la procedencia de los delincuentes tenemos la información que residen en Apopa, Mejicanos, Soyapango o San Salvador por lo que tenemos las fuertes sospechas que estarían vinculados a otros delincuentes de Ahuachapán y que seleccionan a las víctimas sobretodo a aquellas de la tercera edad y los que han retirado dinero de algunos bancos" explicó uno de los fiscales.

Recordaron que en un hecho reciente un agente de la Policía fue detenido y acusado de robo. Explicaron que el procesado se encuentra pendiente de Vista Pública en uno de los Juzgados de Ahuachapán.

Agregaron que no descartan solicitar al alcalde Flores un informe sobre el estado del sistema de viodeovigilancia debido a que en muchos casos el vaciado del material gráfico es utilizado para acusar a los detenidos.