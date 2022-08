Habitantes piden construir pasarela

Miembros de la comunidad educativa de un centro escolar privado y residentes de la Urbanización San Ernesto solicitan la construcción de una pasarela en el kilómetro 65, en la zona del baipás de Santa Ana hacia Metapán.

Diana Lidice Barrientos, directora administrativa de la Escuela Cristiana Oasis, explicó que en reiteradas ocasiones han solicitado la construcción de una pasarela en la zona y para ello han hecho solicitudes al Viceministerio de Transporte, (VMT), al Ministerio Obras Públicas (MOP) y a la alcaldía de Santa Ana, pero no han tenido ninguna respuesta.

"Hemos recolectado firmas de los padres de familia, pero no logramos que alguna institución nos ayude en la seguridad peatonal, no solo de los alumnos si no que también de las personas que acuden a tres iglesias que están en el sector y a los habitantes de la Urbanización que está frente al centro educativo", dijo.

Señaló, que uno de los factores por los que se producen los accidentes es la alta velocidad a la que manejan algunos automovilistas, la falta de señalización y por las noches de iluminación.

Luz de María Umaña, residente de la zona, manifestó que cada semana ocurren por lo menos tres accidentes vehiculares por lo que consideran es necesario instalar alguna clase de reductor de velocidad o una pasarela. "En una sola semana hubo tres accidentes, el más grave entre dos carros en el que nueve personas salieron heridas, en otro accidente un motociclista murió", expresó.