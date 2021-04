Habitantes se organizan para arreglar calle vecinal

Cansados del abandono por más de 15 años por parte de las diferentes administraciones de la alcaldía municipal, habitantes del barrio Nuevo, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán, unieron esfuerzos para pavimentar por su cuenta la calle del pasaje donde residen.

"Hablando con unos vecinos acordamos arreglar una parte de la calle que estaba súper mala, prácticamente era un hoyo. Después, más vecinos, además de amigos y familiares que viven en el exterior, se comenzaron a unir, a tal punto que ya no cubrimos solo el hoyo, sino que ya llevamos el 75% de la calle pavimentada. El pasaje vehicular consta de unos 150 metros aproximadamente y la inversión actual asciende a más de $1,200. Algunas personas han dado efectivo, otros han donado el material, y otros colaboran con la mano de obra", explicó Giovanni Mena, una de las personas afectadas.

Mena añadió que incluso algunas ferreterías locales han ayudado a la causa y que están por culminar el proyecto que se inició el 21 de marzo, pero aseguró que les hace falta un 25% de la calle, y que ya caducaron con el material.

“Tenemos personas que se sacan en ambulancias por sus tratamientos médicos; necesitamos

esta calle”.



Giovanni Mena, vecino

Según Yessica Rivas Azmitia, otra de las afectadas, muchas veces se ha solicitado la ayuda a la comuna, sin embargo es siempre la misma negativa.

"Yo hablé con el secretario de la alcaldía, para solicitar ayuda, ya que en barrio Nuevo tenemos varias personas mayores que las sacan en ambulancias o carros particulares porque llevan tratamientos con frecuencia; además porque se dañan los vehículos, ya que es el único acceso. Sin embargo, él puso la excusa de que no podían hacer más proyectos por la falta de pago del FODES, y de que estaban en campaña política. Le respondí que con los impuestos de la aduana que recaudaban, era suficiente, ya que lo que iban a invertir en esa calle era poco", comentó Azmitia.

Los afectados piden a la comuna ser escuchados, y que se les ayude en diferentes proyectos, ya que aseguran que la cabecera del casco urbano está totalmente descuidada: "estamos como una comunidad marginal, a pesar de estar a tres cuadras al oriente del parque central de San Francisco Menéndez, no pasa el tren de aseo y no hay alumbrado eléctrico, además en el municipio no explotan el turismo, todos los proyectos se los llevan a la zona costera y fronteriza", agregó Azmitia.

Los vecinos aseguraron que seguirán trabajando hasta finalzar la calle. Adultos, jóvenes y niños trabajan arduamente en la obra. "Existe mucha voluntad entre los residentes, esa unión nos permite seguir en el camino hasta una mejor calle", concluyó Azmitia.

Comunidad. Adultos, jóvenes y niños se unen en cada jornada para trabajar en la reparación de la calle, lo hacen con dedicación y muchas energías.