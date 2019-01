Habitantes solicitan agilidad en proyecto

Habitantes del cantón San Sebastián Abajo, del municipio de Santiago Nonualco, La Paz, se quejan por los inconvenientes que la ejecución de un proyecto de introducción de aguas negras en el barrio El Ángel les está generando.

Los pobladores aseguran que el paso por la principal calle de acceso hacia el cantón ha sido bloqueado por las excavaciones de la obra, lo que les ha traído muchos contratiempos.

Agregan que al menos unas 2,000 personas que a diario transitan por esa calle han sido afectadas por los trabajos, ya que deben usar otras vías para poder salir y entrar al cantón, exponiéndose a cualquier peligro, por lo que pidieron a la municipalidad agilizar la obra para que concluya en el menor tiempo posible.

"La obra es buena, sin duda, cuando se planifica bien y no afecta el libre tránsito, ni la seguridad de los ciudadanos. Desde diciembre empezaron y no se le ve mayor avance al proyecto. Creemos que pudieron haber trabajado por tramos para no cerrar toda la calle", manifestó un habitantes que pidió no citar su nombre.

Al respecto, el gerente de la alcaldía de Santiago Nonualco, Luis Inglés, aseguró que, previendo los inconvenientes de paso que los trabajos en la calle ocasionarían a los habitantes de las comunidades de dicho cantón, se abrió una acceso provisional por el caserío Espíritu Santo, el cual, aunque es de tierra, se trata de tener en buena condición.

El gerente municipal afirmó que "la comunidad estaba sabedora de los inconvenientes del proyecto, el cual ha sido desarrollado de la mejor manera".